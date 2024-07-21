Как использовать в интерьере тренд «анимал»

Posted 21 июля, 10:02
Published 21 июля, 10:02
Modified 10 сентября, 04:14
Updated 10 сентября, 04:14
Натуральные шкуры животных редко используются в дизайне помещений, это считается не экономичным и не гуманным способом украшать свое жилище. Однако, производители домашнего текстиля и мебели взяли на вооружение особое отношение людей к анималистичным принтам, которые пользуются огромной популярностью за счет ярко выраженного рисунка в естественных тонах.
Один из самых простых способов украсить комнату животным принтом — это постелить коврик. Узоры, вдохновленные зебрами, леопардами и жирафами эффектно смотрятся в качестве напольных покрытий. Главное не допустить, чтобы он загромождал комнату.
Анималистичные принты естественным образом вписываются в красочные, эклектичные интерьеры. Даже в небольших дозах смелые узоры привлекают внимание. Здесь подушки в тигровую полоску на мягких креслах добавляют еще один слой рисунка и индивидуальности.
При правильном использовании анималистичные узоры могут служить нейтральным акцентом. Главное — многократно повторять один и тот же принт и сочетать его с различными узорами, цветами и текстурами. В этой гостиной рисунок в виде гепарда выступает скорее фоновым элементом, чем звездой, доказывая, что анималистичные принты могут быть заземляющей альтернативой однотонным нейтралам.
Чтобы привлечь внимание к настенной галереи можно добавить коврик в полоску под зебру. Это удивительный трюк, который выделяет произведения искусства при помощи животного принта нейтральных цветов.
Не можете выбрать любимый анималистичный принт? Попробуйте сочетать несколько узоров в одной цветовой палитре для создания забавного, но целостного образа. Используйте контрастный цвет, например, бирюзовое одеяло, чтобы придать пространству интерес.
Анималистичные принты могут сочетаться с самыми разными стилями оформления. Даже в спальне в деревенском стиле анималистичный принт смотрится актуально. Просто постелите на пол коврик из коровьей кожи, дополнив его золотыми и желтыми вставками. Металлическая фигурка животного на прикроватной тумбочке в этой спальне копирует образ, вдохновленный природой.
В более классических интерьерах один аксессуар с анималистичным принтом мгновенно становится центром внимания. Этот пуфик в стиле зебры сразу привлекает взгляд — узор контрастирует с мягкой серой, белой и зеленой палитрой, которая определяет дизайн комнаты.
Полоски и пятна — это здорово, но есть множество других животных, которые вдохновляют на яркий интерьер. Этот письменный стол с принтом из змеиной кожи прекрасно сочетается с естественными текстурами и нейтральной палитрой домашнего офиса, добавляя при этом нотку дикого стиля.
Коврики из шкур создают уютный акцент под ногами. Эта зона отдыха идеально подходит для создания эффектного образа, а коричневые тона перекликаются с мебелью, отделкой и произведениями искусства.
Небольшие акцентные предметы мебели — это простой способ добавить анималистичные принты в комнату без каких-либо долгосрочных обязательств. Приставной столик выполнен в оттенках черного и серого, что придает ему универсальный стиль и возможность маскировки. В центре комнаты он создает смелое впечатление, но убранный в сторону, придает визуальный интерес пустому углу.
Коврики из шкуры, как правило, меньше полноценных ковров, поэтому они хорошо подходят для создания популярного эффекта многослойности. Коричневое покрывало в стиле зебры идеально ложится поверх ковра из натурального волокна. Такое дополнение придает еще модный акцент, не перегружая комнату.
Анималистические принты не обязательно должны бросаться в глаза, чтобы произвести впечатление. Обивка цвета слоновой кости под этим обеденным столом подчеркивает нейтральность этого помещения, а утонченная палитра уступает место ярко-желтым акцентам. Аксессуары в деревенском стиле, в том числе подвеска из оцинкованного металла и оленьи рога на столешнице, создают органичный образ.
Ткани с анималистичным принтом не ограничиваются нейтральными цветами, которые обычно встречаются в природе. Используйте необычные цвета для придания мягкой мебели еще более смелого вида. Замените обивку на стуле в ярко-синюю полоску цвета зебры или создайте симпатичный пуф с яркими цветными узорами.
Декорирование анималистичными принтами не означает, что вы должны превращать свое пространство в сафари. Выбирайте узоры приглушенных оттенков, чтобы они гармонировали с более традиционными стилями. В этой гостиной бледно-голубая полоса в виде зебры позаимствовала цвета стен и потолка, создавая утонченный, непринужденный вид.
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