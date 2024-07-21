Как использовать в интерьере тренд «анимал»

При правильном использовании анималистичные узоры могут служить нейтральным акцентом. Главное — многократно повторять один и тот же принт и сочетать его с различными узорами, цветами и текстурами. В этой гостиной рисунок в виде гепарда выступает скорее фоновым элементом, чем звездой, доказывая, что анималистичные принты могут быть заземляющей альтернативой однотонным нейтралам.