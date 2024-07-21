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Posted 21 июля, 10:02

Published 21 июля, 10:02

Modified 10 сентября, 04:14

Updated 10 сентября, 04:14

Как использовать в интерьере тренд «анимал»

21 июля 2024, 10:02
Анималистичный тренд добрался не только до моды, но и до интерьеров домов, привнося в жилое пространства больше красок и характера. Рассказываем, как при помощи животного принта дизайнеры используют эту тенденцию в точечном порядке.

Натуральные шкуры животных редко используются в дизайне помещений, это считается не экономичным и не гуманным способом украшать свое жилище. Однако, производители домашнего текстиля и мебели взяли на вооружение особое отношение людей к анималистичным принтам, которые пользуются огромной популярностью за счет ярко выраженного рисунка в естественных тонах.

Рассказываем, как можно использовать этот тренд в интерьере жилого пространства.

Ковры с животным принтом

Один из самых простых способов украсить комнату животным принтом — это постелить коврик. Узоры, вдохновленные зебрами, леопардами и жирафами эффектно смотрятся в качестве напольных покрытий. Главное не допустить, чтобы он загромождал комнату.

 

Акценты в тигровую полоску

Анималистичные принты естественным образом вписываются в красочные, эклектичные интерьеры. Даже в небольших дозах смелые узоры привлекают внимание. Здесь подушки в тигровую полоску на мягких креслах добавляют еще один слой рисунка и индивидуальности.

 

Нейтральные анималистичные принты

При правильном использовании анималистичные узоры могут служить нейтральным акцентом. Главное — многократно повторять один и тот же принт и сочетать его с различными узорами, цветами и текстурами. В этой гостиной рисунок в виде гепарда выступает скорее фоновым элементом, чем звездой, доказывая, что анималистичные принты могут быть заземляющей альтернативой однотонным нейтралам.

 

Декор в полоску под зебру

Чтобы привлечь внимание к настенной галереи можно добавить коврик в полоску под зебру. Это удивительный трюк, который выделяет произведения искусства при помощи животного принта нейтральных цветов.

 

Сочетайте анималистичные принты

Не можете выбрать любимый анималистичный принт? Попробуйте сочетать несколько узоров в одной цветовой палитре для создания забавного, но целостного образа. Используйте контрастный цвет, например, бирюзовое одеяло, чтобы придать пространству интерес.

 

Деревенский дизайн с животным принтом

Анималистичные принты могут сочетаться с самыми разными стилями оформления. Даже в спальне в деревенском стиле анималистичный принт смотрится актуально. Просто постелите на пол коврик из коровьей кожи, дополнив его золотыми и желтыми вставками. Металлическая фигурка животного на прикроватной тумбочке в этой спальне копирует образ, вдохновленный природой.

 

В центре внимания столик с анималистичным принтом

В более классических интерьерах один аксессуар с анималистичным принтом мгновенно становится центром внимания. Этот пуфик в стиле зебры сразу привлекает взгляд — узор контрастирует с мягкой серой, белой и зеленой палитрой, которая определяет дизайн комнаты.

 

Неожиданные анималистичные принты

Полоски и пятна — это здорово, но есть множество других животных, которые вдохновляют на яркий интерьер. Этот письменный стол с принтом из змеиной кожи прекрасно сочетается с естественными текстурами и нейтральной палитрой домашнего офиса, добавляя при этом нотку дикого стиля.

 

Ковры из шкур животных

Коврики из шкур создают уютный акцент под ногами. Эта зона отдыха идеально подходит для создания эффектного образа, а коричневые тона перекликаются с мебелью, отделкой и произведениями искусства.

 

Универсальные анималистичные принты

Небольшие акцентные предметы мебели — это простой способ добавить анималистичные принты в комнату без каких-либо долгосрочных обязательств. Приставной столик выполнен в оттенках черного и серого, что придает ему универсальный стиль и возможность маскировки. В центре комнаты он создает смелое впечатление, но убранный в сторону, придает визуальный интерес пустому углу.

 

Многослойные анималистичные принты

Коврики из шкуры, как правило, меньше полноценных ковров, поэтому они хорошо подходят для создания популярного эффекта многослойности. Коричневое покрывало в стиле зебры идеально ложится поверх ковра из натурального волокна. Такое дополнение придает еще модный акцент, не перегружая комнату.

 

Тонкие животные акценты

Анималистические принты не обязательно должны бросаться в глаза, чтобы произвести впечатление. Обивка цвета слоновой кости под этим обеденным столом подчеркивает нейтральность этого помещения, а утонченная палитра уступает место ярко-желтым акцентам. Аксессуары в деревенском стиле, в том числе подвеска из оцинкованного металла и оленьи рога на столешнице, создают органичный образ.

 

Красочные анималистичные принты

Ткани с анималистичным принтом не ограничиваются нейтральными цветами, которые обычно встречаются в природе. Используйте необычные цвета для придания мягкой мебели еще более смелого вида. Замените обивку на стуле в ярко-синюю полоску цвета зебры или создайте симпатичный пуф с яркими цветными узорами.

 

Утонченный декор с анималистичным принтом

Декорирование анималистичными принтами не означает, что вы должны превращать свое пространство в сафари. Выбирайте узоры приглушенных оттенков, чтобы они гармонировали с более традиционными стилями. В этой гостиной бледно-голубая полоса в виде зебры позаимствовала цвета стен и потолка, создавая утонченный, непринужденный вид.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дизайн#Интерьер#Тренды 2024#Декор#Анимал
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