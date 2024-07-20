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Posted 20 июля, 19:15

Published 20 июля, 19:15

Modified 10 сентября, 04:11

Updated 10 сентября, 04:11

Стилисты рассказали, как скорректировать фигуру с помощью купальника

Стилисты рассказали, как скорректировать фигуру с помощью купальника

20 июля 2024, 19:15
Фото: ozone.ru, formatg.ru, eteapparel.com
Стилисты рассказали, как скорректировать фигуру с помощью купальника
Правильно выбранная модель купальника поможет вам чувствовать себя увереннее и быть стройнее. С помощью стилистов выяснили, как подчеркнуть достоинства фигуры либо скрыть ее недостатки с помощью купальника.

Пышная грудь

Чтобы грудь не казалась тяжеловесной, выбирайте однотонные модели, без лишнего декора, с хорошей поддержкой груди. Чем плотнее и эластичнее ткань, тем купальник будет лучше моделировать фигуру. Выбирайте модель купальника «майо».

Небольшая грудь

Подбирайте купальники с яркими элементами декора — с рюшами, узлами и сборками в области лифа. Они визуально создадут необходимый объем. Отличный вариант — бандо с драпировками или воланами на лифе.

Широкие бедра

Отвлекаем внимание от массивного низа — делаем акцент на ярком лифе с принтом, декором или блестящей текстурой. В то же время низ должен выглядеть нейтрально: темные оттенки, без элементов декора. Массивные бедра хорошо скрывает купальник-танкини.

Стилист-имиджмейкер Светлана Линтварева:

«Женщинам с объемными бедрами стоит носить слитный купальник на запах с V-образным вырезом или раздельный с ярким верхом».

Объемный живот

Хорошо скрывают лишние объемы в области живота и талии драпировки на плавках и плавки из утягивающих тканей с высокой посадкой. Помогут ассиметричные вырезы и яркие цветовые вставки в области талии.

Широкие плечи

В этом случае акцент переносится на нижнюю часть. Бретели лифа должны быть не слишком тонкими, чтобы плечи не казались еще шире. Стилисты советуют купальник-халтер.

Профессиональный стилист Катя Полякова:

«В этом случае имеет значение вырез лифа. V-образный визуально сузит плечи. А если лиф прямой, без выреза, он создаст ненужную горизонтальную линию в области декольте и подчеркнет ширину. Идеальный вариант верха купальника — на одно плечо. Диагональная линия в этой зоне заметно сузит плечи».
#Алина Ибрагимова#Мода#Женщины#Все материалы авторов#Стиль#Черное море
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