Стилисты рассказали, как скорректировать фигуру с помощью купальника

Posted 20 июля, 19:15
Published 20 июля, 19:15
Modified 10 сентября, 04:11
Updated 10 сентября, 04:11
Чтобы грудь не казалась тяжеловесной, выбирайте однотонные модели, без лишнего декора, с хорошей поддержкой груди. Чем плотнее и эластичнее ткань, тем купальник будет лучше моделировать фигуру. Выбирайте модель купальника «майо».
Подбирайте купальники с яркими элементами декора — с рюшами, узлами и сборками в области лифа. Они визуально создадут необходимый объем. Отличный вариант — бандо с драпировками или воланами на лифе.
Отвлекаем внимание от массивного низа — делаем акцент на ярком лифе с принтом, декором или блестящей текстурой. В то же время низ должен выглядеть нейтрально: темные оттенки, без элементов декора. Массивные бедра хорошо скрывает купальник-танкини.
Стилист-имиджмейкер Светлана Линтварева:
«Женщинам с объемными бедрами стоит носить слитный купальник на запах с V-образным вырезом или раздельный с ярким верхом».
Хорошо скрывают лишние объемы в области живота и талии драпировки на плавках и плавки из утягивающих тканей с высокой посадкой. Помогут ассиметричные вырезы и яркие цветовые вставки в области талии.
В этом случае акцент переносится на нижнюю часть. Бретели лифа должны быть не слишком тонкими, чтобы плечи не казались еще шире. Стилисты советуют купальник-халтер.
Профессиональный стилист Катя Полякова:
«В этом случае имеет значение вырез лифа. V-образный визуально сузит плечи. А если лиф прямой, без выреза, он создаст ненужную горизонтальную линию в области декольте и подчеркнет ширину. Идеальный вариант верха купальника — на одно плечо. Диагональная линия в этой зоне заметно сузит плечи».
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