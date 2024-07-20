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Posted 20 июля, 17:03

Published 20 июля, 17:03

Modified 10 сентября, 04:10

Updated 10 сентября, 04:10

Куда можно доехать из Краснодара за час: топ-5 достопримечательностей края

Куда можно доехать из Краснодара за час: топ-5 достопримечательностей края

20 июля 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
Куда можно доехать из Краснодара за час: топ-5 достопримечательностей края
Планируете отдохнуть в Краснодарском крае этим летом? Посетите несколько интересных мест, которые находятся совсем рядом с Краснодаром, — добраться до них можно всего за час на машине.

Горячий Ключ

Удивительный город находится в 60 км от Краснодара, рядом с Кавказским хребтом. Он имеет статус бальнеологического курорта, здесь есть целебные источники. Местная природа покоряет, особенно живописные виды открываются с моста Надежды. Также здесь есть и старинная крепость Псыфабэ, можно посетить и местный краеведческий музей.

Озеро лотосов

Своими глазами можно увидеть редкие растения из Красной книги — индийские и каспийские лотосы. Они распускаются в июле и украшают собой водоем до конца лета, так что стоит поторопиться и посетить поселок Белозерный. Внимание: лотосами можно только любоваться, срывать нельзя — за это предусмотрены штрафы.

Богатырские пещеры

До ближайших Богатырских пещер из Краснодара можно добраться примерно за час — они находятся рядом с Горячим Ключом. Можно осмотреть закрытые и сквозные, нижние и верхние пещеры, наибольшей популярностью у туристов пользуются те, которые находятся у подножья Лысой горы. В войну здесь были опорные точки. Лучше всего планировать посещение пещер в дневное время.

Усть-Лабинская крепость

В городе Усть-Лабинске, совсем недалеко от Краснодара, находится уникальная крепость времен Суворова. Это настоящий музей под открытым небом. Он расположен на берегу Кубани. Туристам всех возрастов будет интересно осмотреть это фортификационное сооружение, которое было восстановлено. Там же можно посмотреть на точные копии оружия и посетить достаточно интересный краеведческий музей.

Псекупские дольмены

Рядом с селом Фанагорийское расположены уникальные достопримечательности — древние дольмены, построенные, как подсчитали историки, во втором веке до нашей эры. До сих пор спорят по поводу того, для каких целей строились дольмены. Согласно одному из предположений, это были гробницы. Туристы могут попробовать самостоятельно разгадать эту загадку и удивиться, как такие сооружения могли воздвигнуть без специальной техники. Кстати, дольмены считаются энергетически сильными местами, и это еще одна причина для того, чтобы их посетить.

#Алина Ибрагимова#Путешествия#Автомобиль#Отдых#Все материалы авторов#Краснодар#Краснодарский край#Отпуск#Черное море
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