Куда можно доехать из Краснодара за час: топ-5 достопримечательностей края

Рядом с селом Фанагорийское расположены уникальные достопримечательности — древние дольмены, построенные, как подсчитали историки, во втором веке до нашей эры. До сих пор спорят по поводу того, для каких целей строились дольмены. Согласно одному из предположений, это были гробницы. Туристы могут попробовать самостоятельно разгадать эту загадку и удивиться, как такие сооружения могли воздвигнуть без специальной техники. Кстати, дольмены считаются энергетически сильными местами, и это еще одна причина для того, чтобы их посетить.