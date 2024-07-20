Куда можно доехать из Краснодара за час: топ-5 достопримечательностей края

Posted 20 июля, 17:03
Published 20 июля, 17:03
Modified 10 сентября, 04:10
Updated 10 сентября, 04:10
Удивительный город находится в 60 км от Краснодара, рядом с Кавказским хребтом. Он имеет статус бальнеологического курорта, здесь есть целебные источники. Местная природа покоряет, особенно живописные виды открываются с моста Надежды. Также здесь есть и старинная крепость Псыфабэ, можно посетить и местный краеведческий музей.
Своими глазами можно увидеть редкие растения из Красной книги — индийские и каспийские лотосы. Они распускаются в июле и украшают собой водоем до конца лета, так что стоит поторопиться и посетить поселок Белозерный. Внимание: лотосами можно только любоваться, срывать нельзя — за это предусмотрены штрафы.
До ближайших Богатырских пещер из Краснодара можно добраться примерно за час — они находятся рядом с Горячим Ключом. Можно осмотреть закрытые и сквозные, нижние и верхние пещеры, наибольшей популярностью у туристов пользуются те, которые находятся у подножья Лысой горы. В войну здесь были опорные точки. Лучше всего планировать посещение пещер в дневное время.
В городе Усть-Лабинске, совсем недалеко от Краснодара, находится уникальная крепость времен Суворова. Это настоящий музей под открытым небом. Он расположен на берегу Кубани. Туристам всех возрастов будет интересно осмотреть это фортификационное сооружение, которое было восстановлено. Там же можно посмотреть на точные копии оружия и посетить достаточно интересный краеведческий музей.
Рядом с селом Фанагорийское расположены уникальные достопримечательности — древние дольмены, построенные, как подсчитали историки, во втором веке до нашей эры. До сих пор спорят по поводу того, для каких целей строились дольмены. Согласно одному из предположений, это были гробницы. Туристы могут попробовать самостоятельно разгадать эту загадку и удивиться, как такие сооружения могли воздвигнуть без специальной техники. Кстати, дольмены считаются энергетически сильными местами, и это еще одна причина для того, чтобы их посетить.
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