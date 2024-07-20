60-летняя женщина рассказала, как снизила свой биологический возраст до 35 лет

Четыре дня в неделю Тина есть только один раз в день, считая, что это один из самых важных ключей к здоровому старению. Именно разговор с врачом-генетиком и специалистом по долголетию, Ниром Барзилаем из Нью-Йорка, убедило ее в этой идее. Он объяснил ей, что с механической точки зрения небольшое ограничение калорий может быть полезно для долголетия человека.