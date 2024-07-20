60-летняя женщина рассказала, как снизила свой биологический возраст до 35 лет

Posted 20 июля, 12:19
Published 20 июля, 12:19
Modified 10 сентября, 04:14
Updated 10 сентября, 04:14
Несколько лет назад Тина Вудс, 60-летний предприниматель в сфере здравоохранения и исполнительный директор Business for Health в Лондоне, приняла сознательное решение изменить свой образ жизни.
Женщина была в процессе завершения профессиональной карьеры и решила посвятить время себе, своему здоровью и взрослеющим детям. Она подумала, что настало время для поиска долголетия, к которому так стремятся большинство людей.
Тина обращалась за советами к различным экспертам по долголетию со всего мира и вот что она обнаружила, рассказал источник. Самые известные и менее публичные люди, практикующих основы долголетия, делали изо дня в день самые банальные вещи, чтобы оставаться молодым. Как правило, это было ограничение калорий, здоровая диета, богатая овощами, физические упражнения и достаточный сон. Короче говоря, вещи, которые бы порекомендовала и ваша бабушка.
Начав практиковать полученные советы в 56 лет, всего за четыре года женщина снизила свои физические внешние показатели на десять лет, не смотря на то, что стала старше. А тесты, которые Тина провела в свой 60-й день рождения, показали, что ее мозг, сердце и метаболизм стареет, как у 35-летнего человека.
Тина признается, что принимает некоторые пищевые добавки, хоть и не ожидает, что они будут творить чудеса. Она каждый день пьет витамин D, В12, омега-3 и коллаген. Сканирование костей, которое Тина провел в рамках своего исследования долголетия, показало необходимость приема небольшого количества кальция.
Четыре дня в неделю Тина есть только один раз в день, считая, что это один из самых важных ключей к здоровому старению. Именно разговор с врачом-генетиком и специалистом по долголетию, Ниром Барзилаем из Нью-Йорка, убедило ее в этой идее. Он объяснил ей, что с механической точки зрения небольшое ограничение калорий может быть полезно для долголетия человека.
Тина Вудс два раза в неделю посещает занятия по зумбе, а также занимается силовыми тренировками дома, используя видеоролики на Youtube. 60-летняя женщина отметила, что регулярные занятия и танцы поддерживают ее в форме, придавая ей много энергии.
Один из фармакологических методов, которые Тина использовал для изменения своего биологического возраста, это заместительная гормональная терапия при менопаузе.
«Я всегда была в хорошей форме и относительно здорова, но во время менопаузы я начала замечать, что набираю вес и в целом я чувствовала себя немного не в себе, не в своей тарелке. Низкое половое влечение, проблемы с мочеиспусканием. Мой врач посоветовал мне попробовать заместительную гормональную терапию. Мне потребовалось некоторое время, чтобы подобрать подходящую для меня дозу, но теперь я убеждена, что это сыграло огромную роль в снижении моего биологического возраста наряду с более здоровым питанием, похудением и поиском радости и всем остальным», — рассказывает Тина Вудс.
Более того, у Тины даже улучшились отношения с мужем, которые она потеряла во время ранней менопаузы.
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