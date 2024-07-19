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Posted 19 июля, 17:11

Published 19 июля, 17:11

Modified 10 сентября, 04:13

Updated 10 сентября, 04:13

Зрителям российской киноплатформы скоро станет доступен новый сериал с Хопкинсом

19 июля 2024, 17:11
В РФ готовится к запуску сериал «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом. Зрители смогут увидеть обладателя двух «Оскаров» в амплуа императора Римской империи.

Как сообщает www.gazeta.ru, многосерийная кинолента будет транслироваться на российской онлайн-платформе. Начало трансляции киноистории о Древнем Риме намечено на 19 июля.

Режиссером премьеры стал Роланд Эммерих, который ранее снял экшены «День независимости», «Послезавтра» и 2012, а сценарий подготовил Роберт Родат, имеющий в своей копилке номинацию на самую авторитетную кинонаграду за работу над боевиком «Спасти рядового Райана».

Многосерийная кинокартина вдохновлена романом Дэниела Мэнникса «Путь гладиатора». Зрители смогут своими глазами увидеть путь к победе императора Веспасиана, которого и играет Хопкинс, севшего на престол по окончании жесточайшей гражданской войны. Чтобы добиться расположения своих подданных, он предлагает римлянам и хлеб, и зрелища. Между участниками гладиаторских сражений и гонок на колесницах происходит серьезное противостояние и вне ринга.

Актерский состав нового проекта включает Ивана Реона («Игра престолов»), Димитри Леонидаса («Центурион»), Лоренцо РикельмиМарко Поло»), Тома Хьюза («Мадам») и Габриэллу Пессион («Соври мне»).

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