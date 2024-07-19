Зрителям российской киноплатформы скоро станет доступен новый сериал с Хопкинсом

Многосерийная кинокартина вдохновлена романом Дэниела Мэнникса «Путь гладиатора». Зрители смогут своими глазами увидеть путь к победе императора Веспасиана, которого и играет Хопкинс, севшего на престол по окончании жесточайшей гражданской войны. Чтобы добиться расположения своих подданных, он предлагает римлянам и хлеб, и зрелища. Между участниками гладиаторских сражений и гонок на колесницах происходит серьезное противостояние и вне ринга.