newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля, 09:41

Published 19 июля, 09:41

Modified 10 сентября, 02:00

Updated 10 сентября, 02:00

Стало известно, что характерно всем миллиардерам

Стало известно, что характерно всем миллиардерам

19 июля 2024, 09:41
Фото: 1MI
Есть мнение, что очень богатые люди отличаются поведением и мышлением. Так ли это, в материале Newia.

Группа из шести экспертов провела обширное исследование, в ходе которого они интервьюировали 130 богатых людей, используя для их оценки специальный психологический тест. Результаты этого теста они сравнили с профилем личности людей с низким доходом.

Выяснилось, что личностные характеристики миллиардеров сильно отличаются от обычных показателей и имеют следующие особенности:

Они более спокойные и менее склонные к неврозам, более энергичные и предприимчивые. Легко соглашаются на что-то новое, менее склонны к компромиссам, предпочитая решать конфликты, более добросовестные. Помимо теста «Большая пятерка», исследователи выделили еще две черты личности, характерные для всех богатых людей: нарциссизм и желание контролировать все вокруг.

Проведенные мероприятия также подтверждает диссертацию Райнера Цительмана, в которой отмечается, что богатые люди психологически стабильнее, но не всегда приятны.

Читайте также:
Ученым стало не по себе: тигровую акулу вырвало ехиднойБританские ученые разработали метод ранней диагностики деменцииУченые обнаружили связь между вакциной от ВПЧ и редким аутоиммунным заболеванием
#Илья Протвинов#Общество#Личность#Исследование#Психология#Миллиардеры
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика