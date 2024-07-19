Стало известно, что характерно всем миллиардерам

Posted 19 июля, 09:41
Published 19 июля, 09:41
Modified 10 сентября, 02:00
Updated 10 сентября, 02:00
Группа из шести экспертов провела обширное исследование, в ходе которого они интервьюировали 130 богатых людей, используя для их оценки специальный психологический тест. Результаты этого теста они сравнили с профилем личности людей с низким доходом.
Выяснилось, что личностные характеристики миллиардеров сильно отличаются от обычных показателей и имеют следующие особенности:
Они более спокойные и менее склонные к неврозам, более энергичные и предприимчивые. Легко соглашаются на что-то новое, менее склонны к компромиссам, предпочитая решать конфликты, более добросовестные. Помимо теста «Большая пятерка», исследователи выделили еще две черты личности, характерные для всех богатых людей: нарциссизм и желание контролировать все вокруг.
Проведенные мероприятия также подтверждает диссертацию Райнера Цительмана, в которой отмечается, что богатые люди психологически стабильнее, но не всегда приятны.
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