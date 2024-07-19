Стало известно, что характерно всем миллиардерам

Они более спокойные и менее склонные к неврозам, более энергичные и предприимчивые. Легко соглашаются на что-то новое, менее склонны к компромиссам, предпочитая решать конфликты, более добросовестные. Помимо теста «Большая пятерка», исследователи выделили еще две черты личности, характерные для всех богатых людей: нарциссизм и желание контролировать все вокруг.