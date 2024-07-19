Стали известны самые необычные факты о кошках в Стамбуле

Posted 19 июля, 09:27
Published 19 июля, 09:27
Modified 10 сентября, 01:32
Updated 10 сентября, 01:32
Одна из самых известных кошек Стамбула — Томбили, проживавшая в районе Кадыкей. Она получила известность за счет фотографии, где она уютно устроилась у бордюра. После ее смерти неравнодушные горожане решили увековечить память о Томбили. Тогда разместили петицию, которую подписали несколько тысяч граждан, и городские власти поддержали идею. Вскоре на месте, где жила Томбили, установили памятник в ее честь.
В районе Кадыкей также жил другой известный кот по имени Нокта. Он прославился своим талантом вызывать жалость у тех, кто заходит в торговую точку, из-за чего ему покупали корм. Нокта притворялся слабым, прихрамывал на одну лапу и привлекал внимание людей, чтобы те отвели его к отделу с кормами. Такое представление он устраивал 5-10 раз в день. Вскоре люди стали приходить в магазин только ради удовольствия увидеть этого хитрого кота.
Миски с едой можно найти не только в парковых зонах, но и в других территориях Стамбула, их регулярно наполняют кормом. Примечательно, что кошки всегда желанные гости — их не прогоняют из магазинов, ресторанов и даже из метро. Кошки свободно гуляют по городу, чувствуя себя везде как дома.
В парке Фенербахче, расположенном на азиатской стороне города, можно увидеть множество кошек. Для них установлены специальные кормушки и домики. Такое обилие кошек превращает Фенербахче в настоящий заповедник для этих пушистых существ.
Несколько лет назад вышел увлекательный фильм под названием «Город кошек», повествующий о жизни этих питомцев на улицах города. В центре сюжета — семь котов и местные жители, рассказывающие о своём опыте взаимодействия с этими пушистыми обитателями города. Фильм получил широкую популярность и был высоко оценен критиками.
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