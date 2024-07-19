Стали известны самые необычные факты о кошках в Стамбуле

В районе Кадыкей также жил другой известный кот по имени Нокта. Он прославился своим талантом вызывать жалость у тех, кто заходит в торговую точку, из-за чего ему покупали корм. Нокта притворялся слабым, прихрамывал на одну лапу и привлекал внимание людей, чтобы те отвели его к отделу с кормами. Такое представление он устраивал 5-10 раз в день. Вскоре люди стали приходить в магазин только ради удовольствия увидеть этого хитрого кота.