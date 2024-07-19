Солнце, море, ротавирус: как защитить себя и детей

На юге у моря всегда велик соблазн полакомиться местными фруктами и овощами. Это можно и даже нужно, но при условии, что все продукты вы будете тщательно промывать в проточной воде, в процессе очищая их поверхность щеткой или даже просто рукой. Это позволяет убрать с фруктов и овощей вирусы. После того как вы их помоете в проточной воде, на всякий случай еще раз ополосните, но уже кипяченой или бутилированной водой.