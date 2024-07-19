Солнце, море, ротавирус: как защитить себя и детей

Posted 19 июля, 09:46
Published 19 июля, 09:46
Modified 10 сентября, 04:10
Updated 10 сентября, 04:10
Наиболее эффективное средство против ротавируса — это мыть руки. Всегда и везде: после прогулки, посещения пляжа, перед приемом пищи. Если вы смоете инфекцию с рук при помощи мыла, она не попадет в ваш организм и не превратит ваш отдых на море в кошмар.
Антисептик выручит, если под рукой нет мыла и воды. Просто носите с собой флакон с этим средством, специальный гель, а можно обойтись и влажными салфетками.
Безопасной можно назвать только бутилированную воду либо ту, которую вы прокипятили. Дело в том, что при кипячении ротавирус погибает, а бутилированная вода очищается в лабораториях.
Воду из-под крана пить ни в коем случае нельзя, даже если она прошла через фильтры. В процессе фильтрации из воды не исчезают вредоносные бактерии, поэтому и риск заразиться ротавирусом остается.
На юге у моря всегда велик соблазн полакомиться местными фруктами и овощами. Это можно и даже нужно, но при условии, что все продукты вы будете тщательно промывать в проточной воде, в процессе очищая их поверхность щеткой или даже просто рукой. Это позволяет убрать с фруктов и овощей вирусы. После того как вы их помоете в проточной воде, на всякий случай еще раз ополосните, но уже кипяченой или бутилированной водой.
Купаясь в море или в другом водоеме, даже в бассейне, не глотайте воду и следите, чтобы она не попадала в рот. Если это все-таки случилось, прополощите рот бутилированной водой, чтобы смыть вирус со слизистой оболочки.
Кроме того, купайтесь только в тех местах, где это официально разрешено, — на пляжах, в специально отведенных зонах отдыха. Вода в них регулярно проверяется, рядом нет очистных сооружений, поэтому такие места можно назвать безопасными.
Не посещайте на курортах кафе и рестораны, о которых вы ничего не знаете. Многие заведения летом работают без лицензии, без соблюдения санитарных норм, а официанты и даже повара находятся в помещениях без санитарных книжек. В таких условиях инфекция распространяется очень быстро.
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