Появились слухи о возобновившейся вражде между Брэдом Питтом и Томом Крузом

Posted 19 июля, 13:48
Published 19 июля, 13:48
Modified 10 сентября, 04:12
Updated 10 сентября, 04:12
Как сообщает peopletalk.ru, звезды конкурируют за влияние в Великобритании. 60-летний Питт находится в Соединенном Королевстве на съемках фильма «Формула-1». 62-летний Круз проживает в Лондоне последние три года, и сейчас ему крайне не нравится, что коллега-конкурент перетягивает на себя внимание в Туманном Альбионе. Также Тому не нравится, что Брэд сотрудничает с продюсером Джерри Брукхаймером и режиссером Джозефом Косински. Ранее они были частью команды, снявшей «Топ Ган: Мэверик».
По словам инсайдера, Брэд рассуждал о своих намерениях превзойти успех Тома и получить миллиард долларов, когда его кинокартина будет представлена зрителю. Тома это насторожило, так как он считает, что обладатель «Оскара» Брэд специально пытается ему насолить.
Источник заявляет, что Круз при любой возможности старается очернить последний проект Питта.
Непонятно, почему актеры так недоброжелательно относятся друг к другу. Они враждовали еще на съемочной площадке культового фильма «Интервью с вампиром». За последующие 30 лет ситуация не улучшилась.
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