Появились слухи о возобновившейся вражде между Брэдом Питтом и Томом Крузом

Как сообщает peopletalk.ru, звезды конкурируют за влияние в Великобритании. 60-летний Питт находится в Соединенном Королевстве на съемках фильма «Формула-1». 62-летний Круз проживает в Лондоне последние три года, и сейчас ему крайне не нравится, что коллега-конкурент перетягивает на себя внимание в Туманном Альбионе. Также Тому не нравится, что Брэд сотрудничает с продюсером Джерри Брукхаймером и режиссером Джозефом Косински. Ранее они были частью команды, снявшей «Топ Ган: Мэверик».