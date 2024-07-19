Почему эксперты не рекомендуют мыть двигатель автомобиля без нужды

Posted 19 июля, 06:27
Published 19 июля, 06:27
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Чем может быть чревата мойка движка и что делать, если вам все же необходимо привести его в порядок — читайте в статье.
Конструкция современных машин предусматривает некоторую защиту подкапотного пространства и того, что в нем расположено, от грязи — особенно, если ездить в основном по асфальту. Однако пыль все же туда попадает и оседает на двигателе, и со временем ее слой становится все толще, а внешний вид силового агрегата — непригляднее. Однако неправильная мойка движка может легко вывести ваш автомобиль из строя.
Особенно опасна мойка силового агрегата струей под напором. Дело в том, что электрика двигателя не защищена от воды или пара, подаваемых под высоким давлением. И движок может либо сразу не завестись, либо перестать работать через какое-то время, когда разъемы электрооборудования заржавеют. Да и попадание воды не под напором на некоторые части двигателя пользы не принесет, тогда как грязь и пыль не мешают его работе, несмотря на многочисленные мифы на эту тему.
Если вам прямо-таки необходимо навести чистоту под капотом авто — например когда вы готовите машину к продаже и хотите показать ее потенциальному покупателю, как говорится, «лицом”— не выполняйте мойку двигателя сами и не обращайтесь за этой услугой на первую попавшуюся автомойку. Разумеется, там вам в большинстве случаев не откажут, но при этом нет никакой гарантии, что ваш автомобиль в процессе не пострадает, и вы потом ничего никому не докажете.
Обратитесь в сервисный центр официального дилера, где точно знают, как обслуживать именно такое авто, как у вас, и помоют двигатель с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Разумеется, данная услуга у официальных дилеров обойдется вам дороже, но зато вы получите гарантии того, что ваша машина после этой процедуры продолжит работать в штатном режиме.