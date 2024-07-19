Почему эксперты не рекомендуют мыть двигатель автомобиля без нужды

Если вам прямо-таки необходимо навести чистоту под капотом авто — например когда вы готовите машину к продаже и хотите показать ее потенциальному покупателю, как говорится, «лицом”— не выполняйте мойку двигателя сами и не обращайтесь за этой услугой на первую попавшуюся автомойку. Разумеется, там вам в большинстве случаев не откажут, но при этом нет никакой гарантии, что ваш автомобиль в процессе не пострадает, и вы потом ничего никому не докажете.