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Posted 19 июля, 06:27

Published 19 июля, 06:27

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Почему эксперты не рекомендуют без крайней необходимости мыть двигатель автомобиля

Почему эксперты не рекомендуют мыть двигатель автомобиля без нужды

19 июля 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney
Почему эксперты не рекомендуют без крайней необходимости мыть двигатель автомобиля
Немногие автовладельцы способны равнодушно относиться к грязи, которая скапливается под капотом автомобиля в процессе его эксплуатации, тем не менее эксперты не советуют лишний раз мыть двигатель.

Чем может быть чревата мойка движка и что делать, если вам все же необходимо привести его в порядок — читайте в статье.

Конструкция современных машин предусматривает некоторую защиту подкапотного пространства и того, что в нем расположено, от грязи — особенно, если ездить в основном по асфальту. Однако пыль все же туда попадает и оседает на двигателе, и со временем ее слой становится все толще, а внешний вид силового агрегата — непригляднее. Однако неправильная мойка движка может легко вывести ваш автомобиль из строя.

Каким образом мойка двигателя может навредить автомобилю

Особенно опасна мойка силового агрегата струей под напором. Дело в том, что электрика двигателя не защищена от воды или пара, подаваемых под высоким давлением. И движок может либо сразу не завестись, либо перестать работать через какое-то время, когда разъемы электрооборудования заржавеют. Да и попадание воды не под напором на некоторые части двигателя пользы не принесет, тогда как грязь и пыль не мешают его работе, несмотря на многочисленные мифы на эту тему.

Неправильная мойка движка может легко вывести ваш автомобиль из строяНеправильная мойка движка может легко вывести ваш автомобиль из строя
Неправильная мойка движка может легко вывести ваш автомобиль из строя. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно мыть автомобильный двигатель

Если вам прямо-таки необходимо навести чистоту под капотом авто — например когда вы готовите машину к продаже и хотите показать ее потенциальному покупателю, как говорится, «лицом”— не выполняйте мойку двигателя сами и не обращайтесь за этой услугой на первую попавшуюся автомойку. Разумеется, там вам в большинстве случаев не откажут, но при этом нет никакой гарантии, что ваш автомобиль в процессе не пострадает, и вы потом ничего никому не докажете.

Обратитесь в сервисный центр официального дилера, где точно знают, как обслуживать именно такое авто, как у вас, и помоют двигатель с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Разумеется, данная услуга у официальных дилеров обойдется вам дороже, но зато вы получите гарантии того, что ваша машина после этой процедуры продолжит работать в штатном режиме.

#Алина Ибрагимова#Общество#Автомобиль#Все материалы авторов
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