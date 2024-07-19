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Posted 19 июля, 13:18

Published 19 июля, 13:18

Modified 10 сентября, 04:12

Updated 10 сентября, 04:12

Кейт Хадсон о Мэттью Макконахи: «Я чувствовала его запах за милю»

19 июля 2024, 13:18
Американская актриса и певица Кейт Хадсон, сыгравшая главную роль в киноленте «Золото дураков» 2008 года, развеяла миф по поводу того, что умоляла Мэттью Макконахи пользоваться дезодорантом или одеколоном во время съемок.

Как пишет peopletalk.ru, она также опровергла и домыслы, что когда-либо осуждала Макконахи за его пренебрежение личной гигиеной. Наоборот, она высказала поддержку его выбору.

«Я чувствовала его запах за милю. Мы были естественными, понимаете? Нет, он не пользуется дезодорантом. И я, кстати, тоже», — рассказала Хадсон.

Как известно, Мэттью Макконахи уже более 35 лет не видит смысла в пользовании дезодорантом, в то время как его коллега по цеху Брэд Питт, вдохновленный новой избранницей Инес де Рамон, решил изменить свои привычки относительно гигиены, хотя ранее предпочитал реже проводить подобные процедуры, надеясь таким образом сохранить свою молодость.

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