Кейт Хадсон о Мэттью Макконахи: «Я чувствовала его запах за милю»

Как известно, Мэттью Макконахи уже более 35 лет не видит смысла в пользовании дезодорантом, в то время как его коллега по цеху Брэд Питт, вдохновленный новой избранницей Инес де Рамон, решил изменить свои привычки относительно гигиены, хотя ранее предпочитал реже проводить подобные процедуры, надеясь таким образом сохранить свою молодость.