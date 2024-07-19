Какую собаку завести в городе: 5 пород для комфортного содержания в квартире

Posted 19 июля, 03:18
Published 19 июля, 03:18
Modified 10 сентября, 04:07
Updated 10 сентября, 04:07
Если вы проживаете в малогабаритной однушке или даже двушке, не стоит заводить собак крупных пород, так как им будет тяжело подолгу находиться на ограниченной территории, где они не смогут даже нормально развернуться, ничего при этом не задев. Кроме того, им нужны многочасовые прогулки и регулярная физическая нагрузка, которые не каждый работающий владелец сможет обеспечить.
Но зато в городской квартире будет вполне комфортно мелким или средним по размеру питомцам. Итак, 5 пород собак, идеальных для содержания в городской квартире.
У этой породы есть три подвида, так что можно выбрать собаку в соответствии со своими предпочтениями: рыжую, с жесткой шерстью и длинной бородой (брюссельский гриффон), длинношерстную черную или черно-подпалую (бельгийский гриффон) или «безбородого» гладкошерстного песика (брабантский гриффон, пти-брабансон).
Вес любого из гриффонов не превышает 6 кг, а рост составляет примерно 30 см в холке. Эти собаки ласковые и коммуникабельные, поэтому прекрасно подходят в качестве компаньонов.
Эти собаки — одни из самых популярных среди тех, кто заводит питомца в квартиру. Они некрупные, их рост в холке не превышает 32 см, а вес составляет примерно 8 кг. Характер мопсов прекрасно подходит людям, которые не готовы часами выгуливать пса: они уравновешенные, спокойные, нежно любящие и абсолютно не агрессивные создания, которые предпочтут расслабленное валяние на диване любой физической активности.
Бишон-фризе, или французские болонки, — тоже отличный вариант для содержания в городской квартире. Эти собаки не выше 30 см в холке и весят до 3 кг, что делает их идеальными для небольших пространств. Кроме того, они почти не линяют и не имеют характерного собачьего запаха. А еще бишон-фризе — дружелюбные, коммуникабельные и активные питомцы, любящие детей и прекрасно уживающиеся с другими животными в доме.
Вельш-корги пемброки получили мировую известность в качестве любимых питомцев британской королевы Елизаветы II. Однако эти собаки популярны также благодаря небольшому размеру и весу (25–30 см в холке и 8–14 кг), веселому и доброжелательному характеру и любви к играм с обожаемым хозяином. Кроме того, вельш-корги пемброки сообразительные, легко обучаются, любят детей и способны жить в мире и согласии с другими домашними животными.
Если большинство собак из тех, что люди сегодня заводят «на диван» в квартиру, изначально выводились для какой-либо деятельности (охота, выпас скота и др.), то эти миниатюрные песики при росте в холке 15–23 см и весе 2–3,2 кг были выведены именно как декоративные. Йоркширские терьеры, или йорки, — любопытные, дружелюбные и умные собаки-компаньоны, которые отлично подходят как пенсионерам, так и детям в качестве первых питомцев.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14