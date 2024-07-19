Какую собаку завести в городе: 5 пород для комфортного содержания в квартире

Если вы проживаете в малогабаритной однушке или даже двушке, не стоит заводить собак крупных пород, так как им будет тяжело подолгу находиться на ограниченной территории, где они не смогут даже нормально развернуться, ничего при этом не задев. Кроме того, им нужны многочасовые прогулки и регулярная физическая нагрузка, которые не каждый работающий владелец сможет обеспечить.