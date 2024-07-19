Как вырастить голубику на дачном участке: советы и рекомендации

Уже после посадки голубики дачники часто сталкиваются с определенными проблемами. Например, листья голубики могут покрыться красным налетом. Переживать не стоит, если это случилось ближе к концу сезона. Все дело в том, что растению не хватает кислотности — это возможно, если саженцы растут в почве с нейтральным составом без закисления. Выход есть — обработать почву лимонной кислотой и подождать, когда листья вновь станут зелеными.