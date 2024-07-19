Как вырастить голубику на дачном участке: советы и рекомендации

Posted 19 июля, 12:20
Published 19 июля, 12:20
Modified 10 сентября, 04:10
Updated 10 сентября, 04:10
В российской средней полосе на даче голубику выращивать можно. Сажать ее нужно или весной, или осенью, но лучше планировать посадку на апрель — в этом случае растение сможет адаптироваться и укорениться. Если вы планируете сажать ее в контейнерах, в виде саженцев, планировать это лучше на летний период.
В более суровом климате, например на Урале, лучшее время для посадки саженцев голубики — весна. В таких условиях растение сможет хорошо адаптироваться и пережить заморозки.
Уже после посадки голубики дачники часто сталкиваются с определенными проблемами. Например, листья голубики могут покрыться красным налетом. Переживать не стоит, если это случилось ближе к концу сезона. Все дело в том, что растению не хватает кислотности — это возможно, если саженцы растут в почве с нейтральным составом без закисления. Выход есть — обработать почву лимонной кислотой и подождать, когда листья вновь станут зелеными.
Первый урожай голубики можно будет собрать не сразу, а спустя три или даже четыре года после посадки, если речь идет о высокорослых растениях и их сортах. Так что придется набраться терпения и подождать.
Если вы не успели посадить голубику весной, можете сделать это и летом, однако выбирайте растения с корневой системой закрытого типа. И не забывайте регулярно поливать голубику.
Добавлять торф в почву нужно обязательно. Для этого нужно будет вырыть яму глубиной в полметра и в один метр в диаметре, добавить в нее кислый торф в сочетании с песком в пропорции один к трем.
Что касается серы, то ее добавлять в почву при выращивании голубики нужно не всегда. Если почва имеет нейтральный состав, сера не помешает, поскольку она сможет ее подкислить. Добавлять серу нужно в сентябре или в октябре, под перекопку, ориентируясь на пропорцию одна столовая ложка на один квадратный метр территории.
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