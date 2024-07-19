Как правильно выбрать мойку для кухни

Раковины с 1,5 чашами включают одну полноразмерную раковину и дополнительную. Они обеспечивают больше гибкости по сравнению с мойками с одной чашей, позволяя выполнять несколько задач одновременно. Например, меньшая раковина может использоваться для ополаскивания овощей, в то время как большая — для мытья посуды.