Как правильно выбрать мойку для кухни

Posted 19 июля, 09:38
Published 19 июля, 09:38
Modified 10 сентября, 01:33
Updated 10 сентября, 01:33
Стоит помнить, что существует четыре вида кухонных раковин:
Эта модель монтируется под столешницей, создавая гладкий и бесшовный вид.
Отсутствие бортиков упрощает процесс чистки. Рекомендуется устанавливать такую мойку только с прочной столешницей, например, из гранита или кварца, поскольку попадание воды может повредить ДСП. Благодаря своему строгому и простому дизайну, подобные раковины идеально сочетаются с современными интерьерами, подчеркивая красоту рабочей поверхности.
Такие раковины монтируются сверху на рабочую поверхность. Они вставляются в вырез столешницы и фиксируются узким бортиком по периметру чаши. Эти модели легко установить и они подходят для разных типов столешниц, включая ДСП.
Главным недостатком встраиваемых моек является их внешний вид. Выступающий бортик может нарушить бесшовность столешницы и затруднить уборку, так как мусор и вода могут скапливаться вокруг него.
Встраиваемые раковины универсальны, практичны и отлично подходят для проектов, где важна экономичность.
Раковины Belfast, символизирующие роскошные классические кухни, обладают своим уникальным стилем. Эти прямоугольные керамические раковины устанавливаются так, что их боковая сторона полностью видна.
Раковины Belfast получили свое название в честь города Белфаст и являются наследием butler-раковин XVIII века. Современные производители сделали их более глубокими для улучшения функциональности. Эти раковины прекрасно дополняют традиционные кухни и предлагают много места для мытья больших кастрюль и посуды. Они легко чистятся и обслуживаются.
Они отлично подходят для тех, кто ценит простоту. Они идеальны, если у вас ограничено пространство на рабочей поверхности.
Однако недостатком таких моек является то, что они позволяют выполнять только одну задачу одновременно, что может быть неудобно.
Раковины с 1,5 чашами включают одну полноразмерную раковину и дополнительную. Они обеспечивают больше гибкости по сравнению с мойками с одной чашей, позволяя выполнять несколько задач одновременно. Например, меньшая раковина может использоваться для ополаскивания овощей, в то время как большая — для мытья посуды.
Они состоят из двух равных по размеру чаш. Эта конфигурация предоставляет отличную гибкость и ускоряет процесс мытья посуды, позволяя одновременно мыть в одной чаше и ополаскивать в другой.
Однако для установки двойной мойки требуется достаточно места, особенно для установки системы слива.
Иногда владельцы хотят использовать одну чашу для слива, а другую — для мытья посуды, что позволяет избежать необходимости в установке отдельной сливной системы, сохраняя при этом универсальность и стиль.
Из-за своей прочности, универсальности и доступной стоимости нержавеющая сталь пользуется большой популярностью среди пользователей моек. Раковины из нержавеющей стали более устойчивы к высоким температурам, пятнам и коррозии. Они легко чистятся и монтируются.
Однако они могут подвергаться царапинам и создавать шум при столкновении с водой. Имеют характерный внешний вид, который может не соответствовать стилю вашей кухни.
Они привлекают многих дизайном и роскошной глянцевой отделкой. Хотя они устойчивы к пятнам и высоким температурам, их легко чистить, в том числе с помощью отбеливателя, но они подвержены риску сколов и трещин.
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