Что делать в Кабардинке в августе: мнение редактора

Еще один вариант досуга, который я рекомендую в Кабардинке, — это посещение местного дельфинария. Он называется «Морской мир», и в нем можно не только посмотреть на выступления этих умных животных, но даже поплавать с ними в бассейне. Дельфинарию уже больше десяти лет, местные жители им гордятся. Добраться до него можно на машине, на общественном транспорте или даже пешком.