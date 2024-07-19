Что делать в Кабардинке в августе: мнение редактора

Posted 19 июля, 10:54
Published 19 июля, 10:54
Modified 10 сентября, 04:10
Updated 10 сентября, 04:10
Не только я знаю о том, что август в Кабардинке — лучшее время. Так что стоит приготовиться к тому, что на местных пляжах будет людно. Возможно, придется побороться за места, особенно если вы хотите отдохнуть на Центральном пляже.
Хотите уединения? Отправляйтесь к пансионату «Виктория», который известен своим роскошным пляжем, или на пляж пансионата «Лазурный» — он подходит для отдыха с детьми. Ну, а если инфраструктура для вас не так важна, как тишина и возможность наслаждаться природой, можете отправиться на мыс Дооб, где есть дикие, но очень красивые пляжи и совсем нет людей.
Можете сделать паузу в пляжном отдыхе в Кабардинке и отправиться на Дообский маяк — это местная достопримечательность. Его возраст — больше ста лет. В войну маяк был сильно разрушен, но его восстановили. Сегодня он работает и освещает кораблям путь. Маяк достаточно высокий — 23 метра.
Именно в августе, находясь в Кабардинке, стоит посетить можжевеловую рощу, которая в конце лета становится особенно красивой. Роща имеет статус памятника природы. Можно не только полюбоваться ее красотой, но и подышать целебным воздухом, отдохнуть на местном пляже или даже дойти до Кастальской купели.
Еще один вариант досуга, который я рекомендую в Кабардинке, — это посещение местного дельфинария. Он называется «Морской мир», и в нем можно не только посмотреть на выступления этих умных животных, но даже поплавать с ними в бассейне. Дельфинарию уже больше десяти лет, местные жители им гордятся. Добраться до него можно на машине, на общественном транспорте или даже пешком.
Обязательно стоит посетить и Большой Адегойский водопад, чтобы своими глазами увидеть настоящее чудо природы. От Кабардинки он находится всего в 10 километрах, так что можно прогуляться до него даже пешком. Если к такой прогулке вы не готовы, добирайтесь до станицы Шапсугской, оттуда до водопада будет ближе. Он действительно впечатляет — 40 метров каскадов, высота основного — больше десяти метров. Обязательно сделайте фотографии и поделитесь ими в своих соцсетях — друзья и знакомые оценят!
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14