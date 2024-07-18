Звезда авиалиний: популярность накачанного стюарда «России» зашкаливает

Posted 18 июля, 15:47
Published 18 июля, 15:47
Modified 10 сентября, 04:09
Updated 10 сентября, 04:09
Видеозаписи, на которых 35-летний стюард Даниил инструктирует пассажиров перед полетом, имеют сотни тысяч просмотров. Под каждым из них можно найти множество комментариев от девушек, подтверждающих то, что молодой человек поистине является покорителем женских сердец.
Вскоре стало известно, что Даниил женат, хотя детей супруги пока не имеют. Молодой человек решил не поступать в вуз — он просто прошел профессиональные курсы и устроился работать бортпроводником в «Аэрофлот», пишет starhit.ru.
Недавно жгучего брюнета потеснил таинственный конкурент. Им стал бритый налысо накачанный бортпроводник компании «Россия». Мужчина внешне напоминает актера из боевиков, а его имя пока остается для поклонниц загадкой.
С появлением на горизонте нового предмета для восхищения интернет буквально взорвался от женских комментариев: «Когда еще от „Аэрофлота“ не „отошла“. А тут „Россия“ подъехала!; „Новый персонаж разблокирован“; „Я и так не смогла объяснить мужу, зачем мне в Хабаровск нужно…“ — пишут впечатлительные любительницы авиапутешествий.
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