Звезда авиалиний: популярность накачанного стюарда «России» зашкаливает

С появлением на горизонте нового предмета для восхищения интернет буквально взорвался от женских комментариев: «Когда еще от „Аэрофлота“ не „отошла“. А тут „Россия“ подъехала!; „Новый персонаж разблокирован“; „Я и так не смогла объяснить мужу, зачем мне в Хабаровск нужно…“ — пишут впечатлительные любительницы авиапутешествий.