Выпускница МГИМО, бизнес в Праге: что известно о русской девушке Джонни Деппа

Posted 18 июля, 13:47
Published 18 июля, 13:47
Modified 10 сентября, 04:08
Updated 10 сентября, 04:08
По Сети разлетаются фотографии звезды Голливуда в обществе симпатичной блондинки. Пару засняли на вертолетной площадке в Лондоне: судя по всему, они собралась лететь на концерт или на репетицию, поскольку Депп был с гитарой. Скоро стало известно и имя девушки — thevoicemag.ru. Журналисты быстро разузнали, что Юлии 28 лет, родом она из маленького уральского городка Полевского, откуда впоследствии переехала в Екатеринбург.
Высшее образование Власова получила уже в Москве, окончив престижный МГИМО, а также в столице Чехии. Также есть информация о том, что Юлия, получив диплом, работала в крупной международной компании в сфере логистики. Не так давно уроженка Урала обзавелась собственным бизнесом и открыла в Праге сеть салонов красоты.
Бывшие одноклассники публикуют в Сети школьные фото Юлии, на которых она не выглядит мажорной девчонкой и ничем не выделяется из толпы одноклассниц. Теперь у Юлии модельные параметры и она часто выступает как манекенщица, а не так давно принимала участие в московском конкурсе красоты «Мисс Офис», который проходил в российской столице.
Про бывших кавалеров Юлии Власовой информации нет, зато известно, что с Деппом ее начали видеть уже в 2022 году. К примеру, их вместе видели на концерте в Праге. Тогда журналистам газеты Daily Mail удалось сделать снимок, как актер нежно целует Юлию в щеку. В соцсетях девушка открыто восхищается актером, называя его «невероятно талантливым и вдохновляющим мужчиной».
Может ли это увлечение Джонни Деппа вылиться во что-то серьезное, гадают многие поклонники актера. А после лондонской фотографии вообще поползли слухи о том, что Юлия и Депп помолвлены. Но источник из звездного окружения сообщил, что речь о помолвке точно не идет.
«Он (актер) слишком занят, чтобы сосредоточиться на свиданиях», — отметил инсайдер.
*соцсеть заблокирована в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией
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