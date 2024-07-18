Выпускница МГИМО, бизнес в Праге: что известно о русской девушке Джонни Деппа

Бывшие одноклассники публикуют в Сети школьные фото Юлии, на которых она не выглядит мажорной девчонкой и ничем не выделяется из толпы одноклассниц. Теперь у Юлии модельные параметры и она часто выступает как манекенщица, а не так давно принимала участие в московском конкурсе красоты «Мисс Офис», который проходил в российской столице.