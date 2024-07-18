Стрижка бикси — хит сезона: 7 топовых вариантов

Posted 18 июля, 06:37
Published 18 июля, 06:37
Modified 10 сентября, 04:06
Updated 10 сентября, 04:06
Классическая стрижка бикси — объемная и короткая, однако волосы при этом сохраняют оптимальную для красивой укладки длину. Для лета это отличный вариант: с такой стрижкой точно не будет жарко. Попробуйте сделать ее с челкой, например с удлиненной — это придаст вашему образу особый шарм.
Этот вариант стрижки бикси можно назвать экспериментальным, и он подойдет вам, если ваши волосы вьются. Стрижка сделает удачный акцент на чертах лица и придаст вашему образу актуальные черты 90-х годов прошлого века. Кончики волос можно сделать слегка рваными, равно как и челку.
Именно такую стрижку носит Флоренс Пью, и ей вдохновляются многие пользователи соцсетей. Волосы лежат нарочито небрежно, что придает образу очарование и летнее настроение — он получается слегка бунтарским и свободным. Волосы на затылке можно выстричь короче, тогда как спереди сохранить длину.
Микрочелка придаст бикси особое очарование, а образ будет соответствовать чертам ретростиля, получится элегантным, легким и нежным. Пряди в такой стрижке остаются гладкими, однако их выстригают в несколько слоев, что придает образу сдержанный вид.
Не готовы к кардинальным переменам? Выбирайте удлиненную стрижку бикси. Расположенные сзади пряди остаются длинными и выстригаются слоями, спереди волосы укорачиваются. То есть у вас будет возможность делать любимый хвостик, если вы к нему привыкли.
Если вы готовы к экспериментам, смело решайтесь на короткую стрижку бикси — она смотрится очень стильно. Пряди на затылки остаются короткими, как и спереди, плюс выстригается эффектная челка. Объема у такой стрижки практически нет, однако его легко создать при помощи укладки. Сделать это просто — достаточно всего лишь высушить волосы феном.
Такая стрижка смотрится элегантно, и некоторые называют ее классической. Она привлекает сдержанностью и строгостью, однако это нейтрализуется за счет длинной челки и идеально прямых прядей. Кстати, длину челки можно варьировать. Другой способ внести разнообразие — сделать минимум слоев на участках возле лица.
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