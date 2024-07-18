Стрижка бикси — хит сезона: 7 топовых вариантов

Если вы готовы к экспериментам, смело решайтесь на короткую стрижку бикси — она смотрится очень стильно. Пряди на затылки остаются короткими, как и спереди, плюс выстригается эффектная челка. Объема у такой стрижки практически нет, однако его легко создать при помощи укладки. Сделать это просто — достаточно всего лишь высушить волосы феном.