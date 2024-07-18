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Posted 18 июля, 08:03

Published 18 июля, 08:03

Modified 10 сентября, 04:07

Updated 10 сентября, 04:07

Самый яркий звездопад 2024 года начался: когда и где посмотреть в России

Самый яркий звездопад 2024 года начался: когда и где посмотреть в России

18 июля 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney
Самый яркий звездопад 2024 года начался: когда и где посмотреть в России
Наступило время самого крупного и яркого звездопада лета-2024. Россияне смогут увидеть до сотни падающих звезд в час.

Когда смотреть звездопад Персеиды

Ежегодно примерно в середине лета земляне могут наблюдать завораживающее зрелище. Многотысячный поток метеоров возникает в созвездии Персея, и потому явление носит название «Звездопад Персеиды».

В этот период Земля проходит через мощный поток пылевых частиц от кометы Свифта — Туттля. Эти частицы молниеносно сгорают, создавая видимость звездного дождя.

Летом 2024 года звездопад начался 17 июля, и продлится он вплоть до 24 августа. Однако не во все дни одинаково хорошо будет видно падающие звезды.

В первые дни звездопада и в 20-х числах августа по небосводу будет пролетать 1–2 звезды в час. Интенсивность звездопада будет наращиваться постепенно и достигнет своего пика в ночь с 12 на 13 августа. В эту ночь россияне смогут увидеть до 100–150 стремительно падающих звездных тел в час.

Падающие звезды будут видны по всему небосводу. Самый мощный звездный поток придется на время с 2.00 до 4.30.

Летом 2024 года звездопад начался 17 июля, и продлится он вплоть до 24 августаЛетом 2024 года звездопад начался 17 июля, и продлится он вплоть до 24 августа
Летом 2024 года звездопад начался 17 июля, и продлится он вплоть до 24 августа. Фото: Изображение Midjourney

Где в России можно наблюдать звездопад Персеиды

По оценкам астрономов, лучше всего будет видно звездный дождь жителям средних широт Северного полушария. Полюбоваться красочным явлением смогут жители Челябинска, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга, а также других населенных пунктов в Сибири и на Урале.

Явление можно увидеть невооруженным глазом, без телескопов и биноклей. Но жителям мегаполисов астрономы советуют отправляться за город, чтобы насладиться зрелищем. Звездопад лучше видно на черном небе, а искусственные огни города будут мешать.

Полюбоваться красочным явлением смогут жители Челябинска, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга, а также других населенных пунктов в Сибири и на УралеПолюбоваться красочным явлением смогут жители Челябинска, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга, а также других населенных пунктов в Сибири и на Урале
Полюбоваться красочным явлением смогут жители Челябинска, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга, а также других населенных пунктов в Сибири и на Урале. Фото: Изображение Midjourney

Что говорят астрологи

Астрологи считают, что звездопад обладает мощной энергетикой, особенно в свой пик — 12–13 августа. В это время у человека обостряется интуиция и появляются идеи, которые он сможет воплотить в будущем.

Поэтому загадывать желание при падающих звездах не только можно, но и нужно. Астрологи уверены, что четко сформулированное желание при виде падающей звезды Вселенная услышит обязательно.

#Алина Ибрагимова#Все материалы авторов
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