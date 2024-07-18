Самый яркий звездопад 2024 года начался: когда и где посмотреть в России

В первые дни звездопада и в 20-х числах августа по небосводу будет пролетать 1–2 звезды в час. Интенсивность звездопада будет наращиваться постепенно и достигнет своего пика в ночь с 12 на 13 августа. В эту ночь россияне смогут увидеть до 100–150 стремительно падающих звездных тел в час.