От рисования до скрапбукинга: 5 идей для хобби

Для начала просто подумайте о том, чем бы вам хотелось начать заниматься. Может быть, вы хотели бы рисовать или лепить из глины? Или вам нравится собирать какие-нибудь предметы — например, монеты, статуэтки или постеры с героями любимых фильмов? Есть один хороший способ выбрать занятие по душе: возьмите ручку, лист бумаги и в течение 5 минут записывайте все, что придет вам в голову, а потом останется лишь выделить наиболее подходящий вариант.