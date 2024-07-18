Не только холодная вода: что можно и нужно пить в +30

Posted 18 июля, 05:45
Published 18 июля, 05:45
Modified 10 сентября, 04:06
Updated 10 сентября, 04:06
Квас действительно спасает от жары, о чем люди знали еще в древности. К примеру, крестьяне, собираясь работать летом в поле, брали его с собой, поскольку он прекрасно утолял жажду, придавал сил и помогал избавиться от усталости. Напиток способствует нормализации пищеварения, укрепляет иммунитет. Кроме того, в нем содержатся минеральные вещества и витамины.
Возможно, они не очень полезны для здоровья, однако жажду утоляют великолепно. Кроме того, их можно употреблять в умеренных количествах, и тогда особого вреда от газировки не будет. Предпочтение стоит отдавать газированной минеральной воде, а также аналогичным напиткам с натуральными фруктовыми или ягодными наполнителями. Вкусное и полезное средство от жажды — лимонад с натуральными ингредиентами.
Люди, живущие в жарких южных странах, знают все об эффективной борьбе с жаждой. Именно поэтому в знойные дни они предпочитают пить чай, иногда горячий. Это объяснимо: напиток способствует выделению пота, таким образом, с поверхности тела влага начинает испаряться, и организм охлаждается.
Если идея пить горячий чай в +30 кажется вам слишком экзотической, пейте напиток холодным — в таком виде он будет не менее вкусным и полезным. В холодный чай можно добавлять листья мяты, лимон или даже ягоды, обязательно свежие. В таком виде он утолит жажду еще быстрее.
Вне зависимости от напитка, который вы выбрали, следует помнить о режиме. Пить нужно понемногу и часто в течение всего жаркого дня — это позволит снять нагрузку с почек, поддерживать водный баланс, сохраняя хорошее самочувствие и работоспособность.
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