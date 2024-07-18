Не только холодная вода: что можно и нужно пить в +30

Возможно, они не очень полезны для здоровья, однако жажду утоляют великолепно. Кроме того, их можно употреблять в умеренных количествах, и тогда особого вреда от газировки не будет. Предпочтение стоит отдавать газированной минеральной воде, а также аналогичным напиткам с натуральными фруктовыми или ягодными наполнителями. Вкусное и полезное средство от жажды — лимонад с натуральными ингредиентами.