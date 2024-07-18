newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля, 05:45

Published 18 июля, 05:45

Modified 10 сентября, 04:06

Updated 10 сентября, 04:06

Не только холодная вода: что можно и нужно пить в +30

Не только холодная вода: что можно и нужно пить в +30

18 июля 2024, 05:45
Фото: 1MI
Не только холодная вода: что можно и нужно пить в +30
В жаркие дни важно соблюдать питьевой режим. Рассказываем, чем утолить жажду в +30, если пить воду уже надоело.

Квас

Квас действительно спасает от жары, о чем люди знали еще в древности. К примеру, крестьяне, собираясь работать летом в поле, брали его с собой, поскольку он прекрасно утолял жажду, придавал сил и помогал избавиться от усталости. Напиток способствует нормализации пищеварения, укрепляет иммунитет. Кроме того, в нем содержатся минеральные вещества и витамины.

Квас действительно спасает от жары, о чем люди знали еще в древностиКвас действительно спасает от жары, о чем люди знали еще в древности
Квас действительно спасает от жары, о чем люди знали еще в древности. Фото: Изображение Midjourney

Газированные напитки

Возможно, они не очень полезны для здоровья, однако жажду утоляют великолепно. Кроме того, их можно употреблять в умеренных количествах, и тогда особого вреда от газировки не будет. Предпочтение стоит отдавать газированной минеральной воде, а также аналогичным напиткам с натуральными фруктовыми или ягодными наполнителями. Вкусное и полезное средство от жажды — лимонад с натуральными ингредиентами.

Чай

Люди, живущие в жарких южных странах, знают все об эффективной борьбе с жаждой. Именно поэтому в знойные дни они предпочитают пить чай, иногда горячий. Это объяснимо: напиток способствует выделению пота, таким образом, с поверхности тела влага начинает испаряться, и организм охлаждается.

Если идея пить горячий чай в +30 кажется вам слишком экзотической, пейте напиток холодным — в таком виде он будет не менее вкусным и полезным. В холодный чай можно добавлять листья мяты, лимон или даже ягоды, обязательно свежие. В таком виде он утолит жажду еще быстрее.

Чай способствует выделению пота, таким образом, с поверхности тела влага начинает испаряться, и организм охлаждаетсяЧай способствует выделению пота, таким образом, с поверхности тела влага начинает испаряться, и организм охлаждается
Чай способствует выделению пота, таким образом, с поверхности тела влага начинает испаряться, и организм охлаждается. Фото: Изображение Midjourney

Вне зависимости от напитка, который вы выбрали, следует помнить о режиме. Пить нужно понемногу и часто в течение всего жаркого дня — это позволит снять нагрузку с почек, поддерживать водный баланс, сохраняя хорошее самочувствие и работоспособность.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Лето#Все материалы авторов#Жара#Напитки
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика