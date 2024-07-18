Лимфодренажный массаж: революция в уходе или модное увлечение? 5 вопросов эксперту

Скульптурный массаж лица не только помогает бороться с признаками старения, но и способствует расслаблению и улучшению общего самочувствия. Процедура стимулирует обмен веществ и улучшает снабжение клеток кислородом. Кроме того, массаж может помочь справиться с головными болями и улучшить настроение.