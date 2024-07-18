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Posted 18 июля, 18:30

Published 18 июля, 18:30

Modified 10 сентября, 04:08

Updated 10 сентября, 04:08

Лимфодренажный массаж: революция в уходе или модное увлечение? 5 вопросов эксперту

18 июля 2024, 18:30
Скульптурный массаж лица — это инновационная методика, которая воздействует на глубокие слои кожи и мышцы, улучшая их состояние и предотвращая старение.

Елена Гагиева, специалист по массажу и коррекции тела из центра инновационной медицины DMC, развенчивает популярные мифы и делится секретами процедуры.

Как действует скульптурный массаж лица?

Скульптурный массаж лица отличается глубокой проработкой тканей и мышц. Мышцы лица часто находятся в напряжении, что приводит к птозу (обвисанию кожи). Эта техника массажа расслабляет мышцы, возвращая кожу в естественное положение и улучшая ее тонус.

Мифы и реальность

Миф 1: Скульптурный массаж — это больно.

Процедура выполняется с постепенным увеличением интенсивности, что минимизирует болевые ощущения. Небольшая чувствительность возможна, но она кратковременна и терпима.

Миф 2: Массаж растягивает кожу.

При правильной технике растяжение кожи исключено. Массаж, напротив, помогает уменьшить отеки, вывести токсины и сделать кожу более упругой.

Миф 3: Массаж не дает вау-эффекта.

Глубокое воздействие на мышцы улучшает качество кожи, замедляет старение и формирует более четкий овал лица. Массаж стимулирует выработку коллагена и улучшает лимфодренаж.

Миф 4: Достаточно одной процедуры.

Скульптурный массаж требует курса процедур для накопительного эффекта. Рекомендуется проходить курс из 10-20 сеансов и повторять его раз в полгода для поддержания результата.

Миф 5: Массаж нужен только возрастной коже.

Массаж полезен в любом возрасте, улучшая питание кожи и активируя обменные процессы. Он также помогает при сухости, дряблости и провисании кожи.

Польза скульптурного массажа

Скульптурный массаж улучшает кровообращение, способствует выработке коллагена и эластина, уменьшает отечность и улучшает общий вид кожи. Процедура способствует дренажу лимфатической жидкости, что уменьшает отеки и выводит токсины. Регулярные сеансы массажа могут значительно улучшить текстуру кожи и придать ей свежий и молодой вид.

Противопоказания

Скульптурный массаж не рекомендуется при воспалительных процессах на коже, острых инфекциях, онкологических заболеваниях и сердечно-сосудистых проблемах. Перед началом курса необходимо проконсультироваться с врачом или специалистом по массажу, написал shape.ru.

Дополнительные преимущества

Скульптурный массаж лица не только помогает бороться с признаками старения, но и способствует расслаблению и улучшению общего самочувствия. Процедура стимулирует обмен веществ и улучшает снабжение клеток кислородом. Кроме того, массаж может помочь справиться с головными болями и улучшить настроение.

Включение скульптурного массажа в регулярный уход за кожей может значительно повысить его эффективность, сделав вашу кожу более упругой, свежей и молодой.

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#Ольга Земскова#Красота#Уход за кожей#Массаж лица
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