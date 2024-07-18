newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля, 17:04

Published 18 июля, 17:04

Modified 10 сентября, 04:08

Updated 10 сентября, 04:08

Кефирная диета на 7 дней: эффективный способ похудеть

18 июля 2024, 17:04
Кефирная диета на 7 дней базируется на употреблении нежирного кефира и низкокалорийных продуктов, которые добавляются в рацион в течение недели. Этот метод похудения считается строгим, но результативным — можно потерять до 7 кг за неделю.

Принципы кефирной диеты

  1. Основной продукт — кефир (1500 мл в день).
  2. Дополнительные продукты (100-400 г в день) — огурцы, зелень, печеный картофель, фрукты, творог, вареные куриные грудки.
  3. Запрет на сахар, соль, черный чай и кофе.
  4. Обязательное потребление воды и травяного чая.

Примерное меню

  • День 1: Кефир и печеный картофель.
  • День 2: Кефир и творог.
  • День 3: Кефир и фрукты (кроме винограда и банана).
  • День 4: Кефир и куриные грудки.
  • День 5: Кефир и фрукты.
  • День 6: Только вода.
  • День 7: Кефир и фрукты.

Польза кефирной диеты

  1. Похудение: Благодаря низкой калорийности и диуретическим свойствам кефира, диета способствует быстрому снижению веса.
  2. Детоксикация: Кефир помогает очистить организм от токсинов и улучшить работу ЖКТ.
  3. Улучшение пищеварения: Живые микроорганизмы, содержащиеся в кефире, нормализуют микрофлору кишечника.
  4. Укрепление иммунитета: Пробиотики в кефире укрепляют иммунную систему, улучшая общее самочувствие.

Советы по выбору кефира

Выбирайте кефир с жирностью не более 1% и сроком годности, не превышающим несколько дней. В качественном кефире должны быть живые микроорганизмы, полезные для пищеварения.

Варианты кефирной диеты

  • С протеином: добавление постного мяса или куриного филе вместо фруктов.
  • «Голодная»: увеличение кефира до 2 литров в день и уменьшение дополнительных продуктов до 100 г.
  • Яблочно-кефирная: 6 приемов пищи из кефира и яблок.

Противопоказания

  1. Гастрит и язва желудка: Высокая кислотность кефира может обострить эти заболевания.
  2. Панкреатит: Диета может перегрузить поджелудочную железу.
  3. Проблемы с почками: Избыточное потребление белков и кальция может усугубить состояние.
  4. Беременность и кормление грудью: Резкие ограничения в питании могут негативно повлиять на здоровье матери и ребенка.
  5. Аллергия на молочные продукты: Очевидно, что кефирная диета не подходит людям с лактозной непереносимостью.

Выход из диеты

Плавный выход из диеты с постепенным увеличением количества и разнообразия пищи поможет избежать проблем с ЖКТ и сохранить достигнутый результат, написал woman.ru.

Помните, что любая монодиета и диета, предусматривающая серьезное ограничение состава или количества потребляемых продуктов, может быть опасна для здоровья. Крайне не рекомендуется злоупотреблять монодиетами и экспресс-диетами и проводить их чаще, чем раз в полгода.

Читайте также:
Летний секрет стройности: как похудеть на фруктово-ягодной диетеЭффективное и безопасное похудение: преимущества овсяной диетыИзбегайте эти ТОП-6 продуктов, которые ускоряют старение
#Ольга Земскова#Питание#Еда#Диета#Здоровое питание#Фигура
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика