Кефирная диета на 7 дней: эффективный способ похудеть

Posted 18 июля, 17:04
Published 18 июля, 17:04
Modified 10 сентября, 04:08
Updated 10 сентября, 04:08
Выбирайте кефир с жирностью не более 1% и сроком годности, не превышающим несколько дней. В качественном кефире должны быть живые микроорганизмы, полезные для пищеварения.
Плавный выход из диеты с постепенным увеличением количества и разнообразия пищи поможет избежать проблем с ЖКТ и сохранить достигнутый результат, написал woman.ru.
Помните, что любая монодиета и диета, предусматривающая серьезное ограничение состава или количества потребляемых продуктов, может быть опасна для здоровья. Крайне не рекомендуется злоупотреблять монодиетами и экспресс-диетами и проводить их чаще, чем раз в полгода.
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