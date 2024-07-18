Кефирная диета на 7 дней: эффективный способ похудеть

Помните, что любая монодиета и диета, предусматривающая серьезное ограничение состава или количества потребляемых продуктов, может быть опасна для здоровья. Крайне не рекомендуется злоупотреблять монодиетами и экспресс-диетами и проводить их чаще, чем раз в полгода.