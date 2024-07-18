Как уговорить себя похудеть: 4 способа мотивации

Posted 18 июля, 04:33
Published 18 июля, 04:33
Modified 10 сентября, 04:06
Updated 10 сентября, 04:06
Некоторые фотографии из серии «до и после» буквально поражают — кажется, что на них изображены разные люди. И это отличная мотивация. Стоит поискать такие фотографии в Сети или в профилях популярных блогеров, многие из которых борются с лишним весом и подробно рассказывают об этом процессе. Фотографии «до и после» — отличный стимул, особенно для тех людей, кому близок соревновательный дух.
Стоит отметить, что все мы воспринимаем информацию в том числе визуально. Так что бывает достаточно найти пример для подражания, «считать» его — и процесс запустится сам собой.
Немало вдохновляющих историй похудения и изменения жизни к лучшему можно найти в литературе и в кинематографе. Герои проходят непростой путь к совершенству, преодолевают препятствия и получают сногсшибательный результат. Это способно замотивировать и настроить на борьбу с лишними килограммами. Можно вдохновиться и документальными фильмами, в которых подробно рассказывается об опасности лишнего веса.
Что касается книг, то стоит почитать нейропсихологическую или научно-популярную литературу, посвященную проблемам лишнего веса. Из них можно будет почерпнуть много нового и интересного.
Иногда бывает достаточно установить на телефон приложение для подсчета калорий или слежения за активностью, и мотивация находится сама собой. Контроль входит в привычку, и худеть становится гораздо легче. Приложения удобны тем, что можно задавать любой результат, ставить посильные цели, а затем, уже в процессе, их менять.
Важно и то, что приложения позволяют отслеживать прогресс. Как известно, результаты — это лучшая мотивация. Вы начнете видеть, как уменьшается ваш вес, увеличивается количество шагов в день — это будет вас вдохновлять и настраивать на победу.
Действовать гораздо проще, если вас окружают близкие по духу люди, имеющие аналогичные цели. Похудение — не исключение: расставаться с лишними килограммами будет как минимум веселее, если вы будете делать это в компании с другими людьми. Найти их не проблема в век социальных сетей и различных приложений.
Единомышленники будут вас поддерживать, подбадривать, радоваться вашим успехам, а самое главное — не давать сойти с дистанции. И это действительно очень ценно.
Так тоже бывает, и это нормально. Однако на этом этапе главное — не опускать руки и не останавливаться. Движение вперед должно продолжаться. Возможно, стоит пересмотреть цели, изучить методы их достижения и изменить их. Не следует поддаваться панике и ругать себя — это отрицательная мотивация, которая не обеспечит успех.
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