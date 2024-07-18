Как уговорить себя похудеть: 4 способа мотивации

Некоторые фотографии из серии «до и после» буквально поражают — кажется, что на них изображены разные люди. И это отличная мотивация. Стоит поискать такие фотографии в Сети или в профилях популярных блогеров, многие из которых борются с лишним весом и подробно рассказывают об этом процессе. Фотографии «до и после» — отличный стимул, особенно для тех людей, кому близок соревновательный дух.