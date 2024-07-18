Как сфотографировать квартиру для сдачи в аренду

Естественный свет: освещение играет ключевую роль в фотографии интерьеров, особенно в минималистических пространствах, где каждый элемент дизайна находится под пристальным взглядом. Для достижения идеального результата выберите время суток с мягким, рассеянным дневным светом. Утренние и вечерние часы, когда солнце находится низко на горизонте, идеально подходят для этой цели.