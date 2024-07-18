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Posted 18 июля, 13:23

Published 18 июля, 13:23

Modified 10 сентября, 01:50

Updated 10 сентября, 01:50

Употребление углеводов: причина отечности или нет?

Что может стать причиной отеков

18 июля 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney
Употребление углеводов: причина отечности или нет?
Рассказываем, что может стать причиной отечности и как на это влияют углеводы.

Отеки — это состояние, при котором в тканях организма накапливается избыточное количество жидкости. Это может происходить по различным причинам, включая диетические факторы, гормональные изменения, заболевания сердца, почек и другие медицинские состояния.

Одним из популярных вопросов является влияние углеводов на возникновение отечности.

Одним из популярных вопросов является влияние углеводов на возникновение отечности.Одним из популярных вопросов является влияние углеводов на возникновение отечности.
Одним из популярных вопросов является влияние углеводов на возникновение отечности.. Фото: Изображение Midjourney

Откуда берутся отеки?

Отеки могут проявляться в различных частях тела, включая ноги, руки, лицо и даже внутренние органы. Они могут быть временными или хроническими, легкими или тяжелыми, и вызваны различными факторами. Основные виды отеков включают:

  • Локальные отеки: возникают в одной конкретной области тела, часто из-за травмы или инфекции.
  • Генерализованные отеки: затрагивают все тело или его значительную часть, часто связаны с системными заболеваниями, такими как сердечная недостаточность или почечная недостаточность.

Причины отеков

Отеки могут возникать по многим причинам, включая:

  • Диетические факторы: потребление большого количества соли, углеводов или алкоголя.
  • Гормональные изменения: беременность, менструальный цикл и гормональные дисбалансы.
  • Медицинские состояния: заболевания сердца, почек, печени и венозная недостаточность.
  • Лекарственные препараты: некоторые медикаменты, включая антидепрессанты, лекарства для снижения артериального давления и противовоспалительные препараты, могут вызывать отеки.
  • Физическая активность и положение тела: длительное стояние или сидение, особенно в жаркую погоду.
Диетические факторы: потребление большого количества соли, углеводов или алкоголя.Диетические факторы: потребление большого количества соли, углеводов или алкоголя.
Диетические факторы: потребление большого количества соли, углеводов или алкоголя.. Фото: Изображение Midjourney

Роль углеводов в возникновении отеков

Вопрос о том, вызывает ли употребление углеводов отеки, является одним из наиболее обсуждаемых в диетологии.

— На отеки после углеводов жалуются те, кто как раз эти углеводы резко исключает из рациона. Потом «вкинули» их в себя и сразу отечность. Если вы будете адекватно огранивать сладкое. Умеренно есть молочные продукты и есть достаточно круп, макарон, других зерновых каждый день — никаких отеков не будет, — объясняет Альбина Комиссарова, врач-диетолог и эндокринолог.

Когда человек резко уменьшает потребление углеводов, организм начинает использовать гликоген (запасную форму углеводов, хранящуюся в печени и мышцах) для получения энергии. Гликоген связывается с водой в соотношении примерно 1:3, то есть одна молекула гликогена удерживает три молекулы воды.

При резком возврате углеводов в рацион организм начинает восстанавливать запасы гликогена, что приводит к задержке воды и, как следствие, отекам.

При резком возврате углеводов в рацион организм начинает восстанавливать запасы гликогена, что приводит к задержке воды и, как следствие, отекам.При резком возврате углеводов в рацион организм начинает восстанавливать запасы гликогена, что приводит к задержке воды и, как следствие, отекам.
При резком возврате углеводов в рацион организм начинает восстанавливать запасы гликогена, что приводит к задержке воды и, как следствие, отекам.. Фото: Изображение Midjourney

Как предотвратить отеки?

Для предотвращения отеков Комиссарова рекомендует придерживаться следующих принципов:

Постепенное изменение рациона: избегайте резких изменений в потреблении углеводов. Если вы хотите уменьшить или увеличить их количество, делайте это постепенно.

Сбалансированное питание: включайте в рацион умеренное количество сладкого и молочных продуктов, а также достаточное количество круп, макарон и других зерновых. Исключите алкоголь, который может вызывать обезвоживание и, как следствие, задержку воды в организме.

Гидратация: поддерживайте адекватный уровень гидратации, пейте достаточное количество воды, чтобы помочь организму выводить излишки соли и углеводов.

Контроль за потреблением соли: избыточное потребление соли может приводить к задержке воды в организме. Соль связывает воду в тканях, что приводит к их набуханию.

Закидывание ног: если у вас часто возникают отеки в конечностях, старайтесь поднимать их выше уровня сердца на 15-20 минут несколько раз в день.

Носите компрессионные чулки: они могут помочь снизить отеки в ногах, особенно если вы проводите много времени на ногах или сидя.

Если отеки сопровождаются болями, затрудненным дыханием или другими тревожными симптомами, обязательно обратитесь к врачу для диагностики и лечения.

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#Ольга Харина#Общество#Здоровье#Красота#Еда#Здоровое питание#Здоровый образ жизни#Поддержание здоровья
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