Что может стать причиной отеков

Posted 18 июля, 13:23
Published 18 июля, 13:23
Modified 10 сентября, 01:50
Updated 10 сентября, 01:50
Отеки — это состояние, при котором в тканях организма накапливается избыточное количество жидкости. Это может происходить по различным причинам, включая диетические факторы, гормональные изменения, заболевания сердца, почек и другие медицинские состояния.
Одним из популярных вопросов является влияние углеводов на возникновение отечности.
Отеки могут проявляться в различных частях тела, включая ноги, руки, лицо и даже внутренние органы. Они могут быть временными или хроническими, легкими или тяжелыми, и вызваны различными факторами. Основные виды отеков включают:
Отеки могут возникать по многим причинам, включая:
Вопрос о том, вызывает ли употребление углеводов отеки, является одним из наиболее обсуждаемых в диетологии.
— На отеки после углеводов жалуются те, кто как раз эти углеводы резко исключает из рациона. Потом «вкинули» их в себя и сразу отечность. Если вы будете адекватно огранивать сладкое. Умеренно есть молочные продукты и есть достаточно круп, макарон, других зерновых каждый день — никаких отеков не будет, — объясняет Альбина Комиссарова, врач-диетолог и эндокринолог.
Когда человек резко уменьшает потребление углеводов, организм начинает использовать гликоген (запасную форму углеводов, хранящуюся в печени и мышцах) для получения энергии. Гликоген связывается с водой в соотношении примерно 1:3, то есть одна молекула гликогена удерживает три молекулы воды.
При резком возврате углеводов в рацион организм начинает восстанавливать запасы гликогена, что приводит к задержке воды и, как следствие, отекам.
Для предотвращения отеков Комиссарова рекомендует придерживаться следующих принципов:
Постепенное изменение рациона: избегайте резких изменений в потреблении углеводов. Если вы хотите уменьшить или увеличить их количество, делайте это постепенно.
Сбалансированное питание: включайте в рацион умеренное количество сладкого и молочных продуктов, а также достаточное количество круп, макарон и других зерновых. Исключите алкоголь, который может вызывать обезвоживание и, как следствие, задержку воды в организме.
Гидратация: поддерживайте адекватный уровень гидратации, пейте достаточное количество воды, чтобы помочь организму выводить излишки соли и углеводов.
Контроль за потреблением соли: избыточное потребление соли может приводить к задержке воды в организме. Соль связывает воду в тканях, что приводит к их набуханию.
Закидывание ног: если у вас часто возникают отеки в конечностях, старайтесь поднимать их выше уровня сердца на 15-20 минут несколько раз в день.
Носите компрессионные чулки: они могут помочь снизить отеки в ногах, особенно если вы проводите много времени на ногах или сидя.
Если отеки сопровождаются болями, затрудненным дыханием или другими тревожными симптомами, обязательно обратитесь к врачу для диагностики и лечения.
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