Яна Рудковская защитила Иду Галич от критикующих ее внешность хейтеров

Как сообщает www.kp.ru, Галич также заявила, что из-за отсутствия пластики ей регулярно приходится получать нелестные комментарии. Теперь она понимает молодых звезд, к которым только приходят первые большие заработки и слава, и они сразу делают себе пластические операции для устранения недостатков. Ида призналась, что не считает себя страшной, но и иллюзий относительно собственной красоты не питает, напоминая, что внешность не выбирают и она хочет остаться с данными ей природой лицом и телом.