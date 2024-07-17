Яна Рудковская защитила Иду Галич от критикующих ее внешность хейтеров

Posted 17 июля, 19:31
Published 17 июля, 19:31
Modified 10 сентября, 04:05
Updated 10 сентября, 04:05
Ида решила расставить все точки над i и написала в своем Telegram, что ее внешность — полностью натуральная, в отличие от многих других звезд.
Как сообщает www.kp.ru, Галич также заявила, что из-за отсутствия пластики ей регулярно приходится получать нелестные комментарии. Теперь она понимает молодых звезд, к которым только приходят первые большие заработки и слава, и они сразу делают себе пластические операции для устранения недостатков. Ида призналась, что не считает себя страшной, но и иллюзий относительно собственной красоты не питает, напоминая, что внешность не выбирают и она хочет остаться с данными ей природой лицом и телом.
В защиту звезды социальных сетей выступила продюсер Яна Рудковская. На своей страничке в социальных сетях она заявила, что всегда была высокого мнения о внешности Иды, у которой крайне гармоничный нос и грудь, и ей ничего не стоит исправлять в своей внешности.
Рудковская пишет, что Галич серьезно преобразилась буквально на зависть другим публичным личностям, отмечая проделанную над собой работу. Но даже сейчас множество неприятных граждан критикуют внешность человека вместо того, чтобы разобраться с собственными комплексами. Рудковская подчеркивает, что она не является противницей пластики и сама прибегала к услугам практического хирурга, однако такие операции не стоит делать из-за негатива в интернете.
Она призывает интернет-пользователей не выплескивать ненависть на страницах публичных людей, которых это, как и самых обычных граждан, может сильно обидеть, подчеркивая, что Ида имеет уникальную внешность, а новый образ ей очень идет.
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