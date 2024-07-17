Топ-5 неприхотливых и простых в содержании аквариумных рыб

Эти аквариумные рыбы считаются наиболее популярными, плюс ко всему они стоят совсем недорого. В уходе они тоже неприхотливы, так что для начинающего аквариумиста они подойдут идеально. Посадите их в аквариум с живыми растениями, и в этом случае вам не придется покупать дополнительно компрессор и фильтры. Все, что нужно будет делать, — очищать грунт и менять воду. Кормить рыб нужно регулярно, однако даже если вы забудете об этом, за несколько дней с ними ничего не случится.