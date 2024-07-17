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Posted 17 июля, 12:15

Published 17 июля, 12:15

Modified 10 сентября, 04:04

Updated 10 сентября, 04:04

Топ-5 неприхотливых и простых в содержании аквариумных рыб

Топ-5 неприхотливых и простых в содержании аквариумных рыб

17 июля 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney
Топ-5 неприхотливых и простых в содержании аквариумных рыб
Давно мечтаете об аквариуме дома, но не знаете, с чего начать? Купите рыб, которые считаются самыми неприхотливыми, — с уходом за ними вы справитесь без проблем.

Гуппи

Эти аквариумные рыбы считаются наиболее популярными, плюс ко всему они стоят совсем недорого. В уходе они тоже неприхотливы, так что для начинающего аквариумиста они подойдут идеально. Посадите их в аквариум с живыми растениями, и в этом случае вам не придется покупать дополнительно компрессор и фильтры. Все, что нужно будет делать, — очищать грунт и менять воду. Кормить рыб нужно регулярно, однако даже если вы забудете об этом, за несколько дней с ними ничего не случится.

Неоны

Красивые и неприхотливые рыбки, которые подходят для содержания в небольших аквариумах — около десяти литров. В такой аквариум можно поселить четырех рыб, и они будут чувствовать себя в нем достаточно комфортно. Неоны любят жить стаями, так что четыре — это оптимальное число особей. Рыбы ведут себя спокойно, к примеру, они не выпрыгивают из аквариума, так что и накрывать его ничем не нужно.

Сомики крапчатые

Простые в уходе и содержании рыбы, с которыми справится даже ребенок. Нужно всего лишь регулярно менять воду, но даже если сделать это не вовремя, рыбы не пострадают — мутную воду они переносят спокойно. Кормить сомиков рекомендуется кормом, причем они без проблем питаются даже его остатками, которые находят в грунте. Неслучайно их называют аквариумными санитарами.

Кардиналы

Красивые, пестрые рыбки, которые отличаются спокойным характером. Селить в аквариум их лучше стаями — по десять или пятнадцать особей. Если рыб будет меньше, они начнут чувствовать себя некомфортно и, скорее всего, будут прятаться. Для содержания кардиналов подходят аквариумы с крышками, поскольку рыбы имеют привычку выпрыгивать из воды. Температурные перепады они переносят легко.

Гурами

Рыбы с очень спокойным характером и предсказуемым поведением. Они отличаются пестрым окрасом, средним размером. Для того чтобы в аквариуме они смотрелись особенно живописно, на его дно стоит поместить грунт темного цвета. Разводить этих рыб нужно с учетом определенных правил: на одного самца должно приходиться несколько особей женского пола. Рыбы хорошо чувствуют себя даже в жесткой воде.

#Алина Ибрагимова#Общество#Животные#Все материалы авторов#Питомцы
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