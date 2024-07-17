Топ-5 неприхотливых и простых в содержании аквариумных рыб

Posted 17 июля, 12:15
Published 17 июля, 12:15
Modified 10 сентября, 04:04
Updated 10 сентября, 04:04
Эти аквариумные рыбы считаются наиболее популярными, плюс ко всему они стоят совсем недорого. В уходе они тоже неприхотливы, так что для начинающего аквариумиста они подойдут идеально. Посадите их в аквариум с живыми растениями, и в этом случае вам не придется покупать дополнительно компрессор и фильтры. Все, что нужно будет делать, — очищать грунт и менять воду. Кормить рыб нужно регулярно, однако даже если вы забудете об этом, за несколько дней с ними ничего не случится.
Красивые и неприхотливые рыбки, которые подходят для содержания в небольших аквариумах — около десяти литров. В такой аквариум можно поселить четырех рыб, и они будут чувствовать себя в нем достаточно комфортно. Неоны любят жить стаями, так что четыре — это оптимальное число особей. Рыбы ведут себя спокойно, к примеру, они не выпрыгивают из аквариума, так что и накрывать его ничем не нужно.
Простые в уходе и содержании рыбы, с которыми справится даже ребенок. Нужно всего лишь регулярно менять воду, но даже если сделать это не вовремя, рыбы не пострадают — мутную воду они переносят спокойно. Кормить сомиков рекомендуется кормом, причем они без проблем питаются даже его остатками, которые находят в грунте. Неслучайно их называют аквариумными санитарами.
Красивые, пестрые рыбки, которые отличаются спокойным характером. Селить в аквариум их лучше стаями — по десять или пятнадцать особей. Если рыб будет меньше, они начнут чувствовать себя некомфортно и, скорее всего, будут прятаться. Для содержания кардиналов подходят аквариумы с крышками, поскольку рыбы имеют привычку выпрыгивать из воды. Температурные перепады они переносят легко.
Рыбы с очень спокойным характером и предсказуемым поведением. Они отличаются пестрым окрасом, средним размером. Для того чтобы в аквариуме они смотрелись особенно живописно, на его дно стоит поместить грунт темного цвета. Разводить этих рыб нужно с учетом определенных правил: на одного самца должно приходиться несколько особей женского пола. Рыбы хорошо чувствуют себя даже в жесткой воде.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14