Наконец нашла свое счастье: как выглядит женатый бойфренд Анны Семенович

Posted 17 июля, 06:59
Published 17 июля, 06:59
Modified 10 сентября, 04:02
Updated 10 сентября, 04:02
Избранником певицы оказался бизнесмен Денис Шреер. Журналисты быстро выяснили, что мужчина женат и в Германии живут его супруга и сын. Но Анна предвосхитила все негативные комментарии и заявила, что знает о статусе своего мужчины.
«Денис сейчас официально разводится. В Германии развод — это очень длительный процесс, особенно когда людям есть что делить», — заявила артистка.
Но вся соль этой ситуации в том, что супруга Дениса Марина заявила, что не знает ни о каком разводе и не намерена отпускать обеспеченного мужа. Тот факт, что у Дениса в России появилась женщина, шокировал ее.
«Я должна была просто принять, что у мужа параллельно есть отношения. По его словам, так многие живут. А про Анну… Он просто всегда в тусовку хотел попасть. Мы живем в одном доме, вместе летаем на отдых, ребенок не знает о том, что происходит. Документы на развод никто не подавал. Последнее, что он мне сказал: „Если хочешь, если тебе так будет лучше, то можем развестись“», — сказала Марина журналистам.
Впрочем, шумиха быстро улеглась, когда в дело вмешался сам Шреер. Он отметил, что его супруга под влиянием эмоций наговорила много лишнего.
«Мы с ней достаточно нормально пообщались. Она признала, что вспылила и наговорила много неправды. Думаю, мы будем и дальше общаться. Мы очень любим нашего сына. Надеюсь, мы достойно завершим процесс развода и будем дальше хорошими родителями», — проинформировал прессу бизнесмен.
Сама же Анна ждет не дождется официального развода возлюбленного, чтобы наконец оформить отношения. Она не сомневается, что встретила мужчину своей мечты, и надеется, что у них все получится.
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