Это база: учимся отличать базовые элементы одежды от акцентных

Базовая вещь всегда имеет простой крой и создается в нейтральном дизайне. На ней нет лишних деталей, перетягивающих на себя внимание. Поэтому базовые вещи можно сочетать между собой множеством способов, получая лаконичные образы на каждый день. При этом база остается актуальной вне зависимости от трендов. Что касается цвета, то для базовых вещей характерны глубокие насыщенные тона. Это не обязательно черный и белый. Допускаются бежевые, винные и другие сдержанные цвета.