Это база: учимся отличать базовые элементы одежды от акцентных

Posted 17 июля, 07:24
Published 17 июля, 07:24
Modified 10 сентября, 04:02
Updated 10 сентября, 04:02
Базовая вещь всегда имеет простой крой и создается в нейтральном дизайне. На ней нет лишних деталей, перетягивающих на себя внимание. Поэтому базовые вещи можно сочетать между собой множеством способов, получая лаконичные образы на каждый день. При этом база остается актуальной вне зависимости от трендов. Что касается цвета, то для базовых вещей характерны глубокие насыщенные тона. Это не обязательно черный и белый. Допускаются бежевые, винные и другие сдержанные цвета.
Пример: белая футболка прямого кроя без принтов и декора, белая рубашка, брюки или джинсы нейтрального силуэта, маленькое черное платье в лаконичном исполнении.
Акцентная вещь призвана привлекать внимание, быть изюминкой образа. При этом она может быть вполне сдержанной, без «кричащих» деталей. Например, контрастные швы на рубашке — уже акцент. К признакам акцентных вещей относятся яркие цвета, небанальный крой, оригинальная фурнитура, ультрамодный фасон. Акцентная вещь не служит дополнением образу — она скорее является его основой, подстраиваясь под которую нужно выбирать базовые вещи.
Пример: юбка с цветочным принтом, удлиненная рубашка нестандартного кроя, топ с кружевами или пайетками.
Чтобы вы не забыли, в чем разница между базовой и акцентной вещами, мы собрали небольшой чек-лист.
|
Базовая вещь
|
Акцентная вещь
|
Минималистичный дизайн, отсутствие лишних деталей
|
Яркие детали, оригинальный стиль
|
Универсальность
|
Возможность добавления в конкретные образы
|
Независимость от трендов
|
Трендовость
|
Отсутствие крайностей, общая сдержанность исполнения
|
Экстремальные вырезы, крой оверсайз и другие варианты, подчеркивающие оригинальность вещи
|
Цвета и принты, которые легко сочетать с другими
|
Неоновые цвета, яркие принты и фурнитура
Остается добавить, что акцентные вещи тоже можно сочетать между собой. Потренируйтесь перед зеркалом, устройте домашний «Модный приговор», и у вас все получится!
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