Дочь Юлии Началовой выросла невероятной красавицей: топ-5 лучших фото Веры Алдониной

Напомним, Вере Алдониной было всего 12 лет, когда ее мама скончалась от заражения крови. Девочка была в тот момент в отъезде. Печальную новость Вере сообщил отец, когда встретил ее в аэропорту. Надо сказать, что Вера очень мужественно перенесла потерю. Она выразила желание остаться жить с бабушкой и дедушкой, при этом очень часто навещала отца, быстро подружившись со своими сводными братом и сестрой.