Дочь Юлии Началовой выросла невероятной красавицей: топ-5 лучших фото Веры Алдониной

Posted 17 июля, 03:37
Published 17 июля, 03:37
Modified 10 сентября, 03:59
Updated 10 сентября, 03:59
Не так давно состоялась церемония вручения аттестатов зрелости, на котором Вера блистала в элегантном лавандовом платье с драпировкой и стразами. Поддержать ее пришли самые близкие: бабушка с дедушкой Таисия и Виктор Началовы, папа Евгений Алдонин со второй супругой и детьми.
На странице в соцсети Веру поздравляют тысячи поклонников, отмечая, что девушка выросла невероятной красавицей, которая похожа одновременно и на маму, на папу. Алдонина действительно становится очень фотогеничной, профессионалы отмечают, что девушку очень любит камера, и прочат ей большое будущее в кино и на сцене.
Надо сказать, многие думали, что Вера пойдет по стопам мамы и станет певицей. Тем более, что у девушки есть музыкальное образование, а последние годы она активно совершенствовала вокальное мастерство и выступала на различных концертах и телевизионных шоу.
Так, крестная девочки Лариса Долина была уверена, что та будет учиться в ее музыкальной академии. Но дочь Началовой удивила всех и поступила во ВГИК, на курс выдающегося актера Александра Михайлова. Так что в ближайшие года девушке предстоит осваивать непростое актерское ремесло.
Напомним, Вере Алдониной было всего 12 лет, когда ее мама скончалась от заражения крови. Девочка была в тот момент в отъезде. Печальную новость Вере сообщил отец, когда встретил ее в аэропорту. Надо сказать, что Вера очень мужественно перенесла потерю. Она выразила желание остаться жить с бабушкой и дедушкой, при этом очень часто навещала отца, быстро подружившись со своими сводными братом и сестрой.
«Я не считаю, что я без нее (мамы). У меня груда воспоминаний. Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь — это очень тяготит. Но мама незримо присутствует в моей жизни. Столько видео, столько фотографий, я могу по ним проследить всю нашу совместную жизнь», — призналась юная звездочка.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14