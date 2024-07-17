newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля, 18:51

Published 17 июля, 18:51

Modified 10 сентября, 04:05

Updated 10 сентября, 04:05

Девятилетний вундеркинд играет блюз подобно Би Би Кингу (видео)

17 июля 2024, 18:51
Девятилетний китайский мальчик Джунси Лу с псевдонимом Майто невероятно талантлив. Он может играть на гитаре музыку в любом стиле. Его эмоции во время игры говорят о том, что он всей душой окунается в процесс. Поклонников Майто больше всего поражают его блюзовые соло в стиле Би Би Кинга.

Майто признался, что находит расслабление в блюзе. Во время игры он представляет себе сцену выступления Би Би Кинга, пишет laughingsquid.com.

Майто начал играть на классической гитаре в 2020 году, когда ему было пять лет, а на электрогитаре — в 2021 году. Он воспитывается в семье музыкантов.

Мальчик часто играет на гитарах своего отца-гитариста, подражая ему. Сестра Майто виртуозно играет на барабанах.

Посмотрите эти видео и оцените талант и харизму юного музыканта.

Читайте также:
Снова рекорд: Queen продали свой бэк-каталог за 1 миллиард фунтов стерлинговУченые нашли природу состояния творческого потока, изучив мозг музыкантовФакт: «Ручные» дети вырастают более самостоятельными
#Марина Колодкина#Общество#Видео#Дети#Музыка#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика