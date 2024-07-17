Девятилетний вундеркинд играет блюз подобно Би Би Кингу (видео)

Posted 17 июля, 18:51
Published 17 июля, 18:51
Modified 10 сентября, 04:05
Updated 10 сентября, 04:05
Майто признался, что находит расслабление в блюзе. Во время игры он представляет себе сцену выступления Би Би Кинга, пишет laughingsquid.com.
Майто начал играть на классической гитаре в 2020 году, когда ему было пять лет, а на электрогитаре — в 2021 году. Он воспитывается в семье музыкантов.
Мальчик часто играет на гитарах своего отца-гитариста, подражая ему. Сестра Майто виртуозно играет на барабанах.
Посмотрите эти видео и оцените талант и харизму юного музыканта.
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