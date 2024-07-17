Девятилетний вундеркинд играет блюз подобно Би Би Кингу (видео)

Девятилетний китайский мальчик Джунси Лу с псевдонимом Майто невероятно талантлив. Он может играть на гитаре музыку в любом стиле. Его эмоции во время игры говорят о том, что он всей душой окунается в процесс. Поклонников Майто больше всего поражают его блюзовые соло в стиле Би Би Кинга.