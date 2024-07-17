Большое путешествие: перевозим кошку на дачу

Posted 17 июля, 10:09
Published 17 июля, 10:09
Modified 10 сентября, 04:03
Updated 10 сентября, 04:03
Вне зависимости от того, как вы будете перевозить кошку на дачу, на машине или в электричке, питомцу потребуется специальная переноска. Самый удобный вариант — домик на жестком каркасе, дополненный окошком из сетчатого материала. Пол у переноски должен быть твердым и жестким. На него можно постелить мягкую подстилку, к которой кошка привыкла дома — так она будет более уверенно и комфортно чувствовать себя в новой обстановке. Также можете положить в переноску игрушку, с которой кошка привыкла играть.
Нужно ли кормить кошку в дороге? Лучше этого не делать — дайте питомцу проголодаться, поскольку в таком состоянии ему будет проще адаптироваться на даче, ведь его там будет ждать угощение. Давать кошке воду, напротив, нужно, особенно если на дачу она едет жарким днем. Можно поместить в поилку небольшой кубик льда.
Если переезд выпадает на жаркий день, в дороге нужно делать остановки — по возможности каждые 30–40 минут. В это время кошка сможет подышать, это защитит ее от риска получить тепловой удар. Если животное все-таки перегрелось, вы это заметите по его состоянию — питомец станет вялым, потеряет к происходящему интерес. В этом случае оберните кошку в смоченную в воде футболку или полотенце и поместите в тень.
Как быть с туалетом? Высаживать кошку специально для этого не нужно — вряд ли в состоянии стресса у нее что-то получится. Питомцу явно будет не до туалета, но на всякий случай в переноску стоит положить впитывающую влажную салфетку.
Можно и даже нужно за несколько дней до предполагаемой поездки дать кошке специальные успокоительные препараты с растительными ингредиентами. Они минимизируют стресс и сделают путешествие более спокойным для всех.
На дачу не забудьте захватить игрушки, к которым кошка привыкла дома, либо вещи, например любимую подушку. Можно взять с собой лежанку, миску, из которой питомец принимает пищу, когтеточку. Привычные вещи настроят кошку на спокойный лад и помогут адаптироваться на новом месте.
Что касается лотка, то его тоже стоит взять с собой на дачу из квартиры. В этом случае кошка начнет ходить в него практически сразу же, и поймет, что дача — это ее пусть и временный, но все-таки дом. Не стоит давать питомцу возможность расслабляться и ходить в туалет во дворе. Есть риск, что после переезда обратно в город с лотком начнутся сложности, поскольку кошка от него просто отвыкнет.
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