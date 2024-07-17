Большое путешествие: перевозим кошку на дачу

Что касается лотка, то его тоже стоит взять с собой на дачу из квартиры. В этом случае кошка начнет ходить в него практически сразу же, и поймет, что дача — это ее пусть и временный, но все-таки дом. Не стоит давать питомцу возможность расслабляться и ходить в туалет во дворе. Есть риск, что после переезда обратно в город с лотком начнутся сложности, поскольку кошка от него просто отвыкнет.