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Posted 17 июля, 10:09

Published 17 июля, 10:09

Modified 10 сентября, 04:03

Updated 10 сентября, 04:03

Большое путешествие: перевозим кошку на дачу

Большое путешествие: перевозим кошку на дачу

17 июля 2024, 10:09
Фото: Изображение Midjourney
Большое путешествие: перевозим кошку на дачу
Вы наконец-то решились перевезти кошку на дачу, но волнуетесь и не знаете, как все пройдет? Возьмите на заметку полезные советы, которые сделают путешествие для питомца максимально комфортным.

Удобство в пути

Вне зависимости от того, как вы будете перевозить кошку на дачу, на машине или в электричке, питомцу потребуется специальная переноска. Самый удобный вариант — домик на жестком каркасе, дополненный окошком из сетчатого материала. Пол у переноски должен быть твердым и жестким. На него можно постелить мягкую подстилку, к которой кошка привыкла дома — так она будет более уверенно и комфортно чувствовать себя в новой обстановке. Также можете положить в переноску игрушку, с которой кошка привыкла играть.

Нужно ли кормить кошку в дороге? Лучше этого не делать — дайте питомцу проголодаться, поскольку в таком состоянии ему будет проще адаптироваться на даче, ведь его там будет ждать угощение. Давать кошке воду, напротив, нужно, особенно если на дачу она едет жарким днем. Можно поместить в поилку небольшой кубик льда.

Вне зависимости от того, как вы будете перевозить кошку на дачу, на машине или в электричке, питомцу потребуется специальная переноскаВне зависимости от того, как вы будете перевозить кошку на дачу, на машине или в электричке, питомцу потребуется специальная переноска
Вне зависимости от того, как вы будете перевозить кошку на дачу, на машине или в электричке, питомцу потребуется специальная переноска. Фото: Изображение Midjourney

Остановка

Если переезд выпадает на жаркий день, в дороге нужно делать остановки — по возможности каждые 30–40 минут. В это время кошка сможет подышать, это защитит ее от риска получить тепловой удар. Если животное все-таки перегрелось, вы это заметите по его состоянию — питомец станет вялым, потеряет к происходящему интерес. В этом случае оберните кошку в смоченную в воде футболку или полотенце и поместите в тень.

Как быть с туалетом? Высаживать кошку специально для этого не нужно — вряд ли в состоянии стресса у нее что-то получится. Питомцу явно будет не до туалета, но на всякий случай в переноску стоит положить впитывающую влажную салфетку.

Если переезд выпадает на жаркий день, в дороге нужно делать остановки — по возможности каждые 30–40 минутЕсли переезд выпадает на жаркий день, в дороге нужно делать остановки — по возможности каждые 30–40 минут
Если переезд выпадает на жаркий день, в дороге нужно делать остановки — по возможности каждые 30–40 минут. Фото: Изображение Midjourney

Стабильная нервная система

Можно и даже нужно за несколько дней до предполагаемой поездки дать кошке специальные успокоительные препараты с растительными ингредиентами. Они минимизируют стресс и сделают путешествие более спокойным для всех.

На дачу не забудьте захватить игрушки, к которым кошка привыкла дома, либо вещи, например любимую подушку. Можно взять с собой лежанку, миску, из которой питомец принимает пищу, когтеточку. Привычные вещи настроят кошку на спокойный лад и помогут адаптироваться на новом месте.

На дачу не забудьте захватить игрушки, к которым кошка привыкла дома, либо вещи, например любимую подушкуНа дачу не забудьте захватить игрушки, к которым кошка привыкла дома, либо вещи, например любимую подушку
На дачу не забудьте захватить игрушки, к которым кошка привыкла дома, либо вещи, например любимую подушку. Фото: Изображение Midjourney

Что касается лотка, то его тоже стоит взять с собой на дачу из квартиры. В этом случае кошка начнет ходить в него практически сразу же, и поймет, что дача — это ее пусть и временный, но все-таки дом. Не стоит давать питомцу возможность расслабляться и ходить в туалет во дворе. Есть риск, что после переезда обратно в город с лотком начнутся сложности, поскольку кошка от него просто отвыкнет.

#Алина Ибрагимова#Все материалы авторов
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