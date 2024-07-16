Вода с семенами чиа: в чем секрет волшебного напитка, помогающего похудеть

Семена чиа не являются волшебным средством для похудения, говорит диетолог. Они не сжигают лишние калории и не ускоряют обмен веществ. Кроме того, если вы потребляете их слишком много, вы можете даже набрать вес. Но вода с чиа может поможет насытиться и предотвратить переедание, а это уже скажется на уменьшении веса.