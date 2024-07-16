Вода с семенами чиа: в чем секрет волшебного напитка, помогающего похудеть

Posted 16 июля, 10:31
Published 16 июля, 10:31
Modified 10 сентября, 03:58
Updated 10 сентября, 03:58
О пользе семян чиа говорят уже давно. Продукт получают из шалфея испанского, который произрастает в Латинской Америке и Австралии. Еще ацтеки использовали их пищу, чтобы сохранить силу и здоровье.
«Семена чиа богаты клетчаткой, которая усиливает чувство сытости», — говорит специалист по спортивной диетологии Тара Коллингвуд.
Помимо клетчатки, семена чиа являются хорошим источником белков и жиров — они насыщают организм, предотвращают переедание, отмечает она.
«Итог: семена чиа могут „отодвинуть“ чувство голода, потому что их переваривание занимает немало времени», — резюмирует Тара Коллингвуд.
«Семена чиа крошечные, но в них содержится больше питательных веществ, чем вы думаете, — говорит Коллингвуд. — Они богаты жирными кислотами омега-3, калием, фосфором, магнием, железом, медью, цинком».
В исследовании 2023 года был обнаружен тот факт, что семена чиа содержат антиоксиданты, которые защищают печень и сердце, продлевать продолжительность жизни и предотвращают рак. Исследователи также отметили, что употребление чиа положительно сказывается на состоянии пациентов с диабетом второго типа, гипертонией депрессией.
Семена чиа можно купить на любом маркетплейсе, так что проблем с приготовлением напитка не будет. Необходимо взять 1 столовую ложку семян чиа и замочить их в 2 стаканах холодной воды, добавить сок половины лимона и половину чайной ложки меда. Употреблять напиток можно уже через 30 минут, когда он приобретет консистенцию геля. В холодильнике вода с семенами чиа может стоять в течение недели при хранении в герметичной посуде.
Поскольку семена чиа содержат приличное количество калорий и жира, ешьте их в умеренных количествах, отмечает диетолог. Кроме того, поскольку семена чиа богаты клетчаткой, Коллингвуд настоятельно рекомендует употреблять достаточное количество воды. Это поможет улучшить пищеварение и предотвратить запоры, газообразование и другие проблемы с пищеварением.
Семена чиа не являются волшебным средством для похудения, говорит диетолог. Они не сжигают лишние калории и не ускоряют обмен веществ. Кроме того, если вы потребляете их слишком много, вы можете даже набрать вес. Но вода с чиа может поможет насытиться и предотвратить переедание, а это уже скажется на уменьшении веса.
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