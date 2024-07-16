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Posted 16 июля, 18:44

Published 16 июля, 18:44

Modified 10 сентября, 04:01

Updated 10 сентября, 04:01

Трава №1 для здоровья мозга: полезные свойства и как применять

Трава №1 для здоровья мозга: полезные свойства и как применять

16 июля 2024, 18:44
Фото: Изображение Midjourney
Шалфей (Salvia officinalis) представляет собой траву, которая не только добавляет аромат и вкус блюдам, но и обладает множеством полезных свойств для здоровья, особенно для мозга.

Полезные свойства шалфея для мозга

  1. Антиоксидантные свойства: Шалфей содержит розмариновую и карнозиновую кислоты, которые являются мощными антиоксидантами. Они защищают клетки мозга от окислительного стресса, который может привести к повреждениям клеток и снижению когнитивных функций.
  2. Поддержка памяти и когнитивных способностей: Некоторые исследования показывают, что экстракт шалфея может улучшать результаты тестов на память и настроение по сравнению с плацебо. Это связано с его способностью улучшать кровоснабжение мозга и поддерживать здоровье нейронов.
  3. Противовоспалительные свойства: Розмариновая кислота, содержащаяся в шалфее, обладает противовоспалительными свойствами, которые могут снижать воспаление в головном мозге. Это важно для предотвращения развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Питательные вещества в шалфее

Шалфей также богат витаминами и минералами:

  • Витамин К: Необходим для здоровья костей и крови.
  • Витамин В6: Участвует в метаболизме аминокислот и нервной системе.
  • Витамин А: Важен для зрения, кожи и иммунной системы.
  • Железо: Необходимо для транспортировки кислорода в клетках.
Фото: Изображение Midjourney

Способы употребления

Шалфей можно добавлять в различные блюда:

  • В кулинарии: Свежие или сушеные листья шалфея могут быть использованы для ароматизации супов, рагу, мясных блюд и запеченных овощей.
  • Как чай: Листья шалфея можно заварить, чтобы получить чай, который обладает ароматом и полезными свойствами травы.

Шалфей не только улучшает вкус и аромат блюд, но и является ценным дополнением к рациону, способствующим поддержанию здоровья мозга благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным и питательным свойствам, написал журнал Shape.ru. Его включение в ежедневную диету поможет поддерживать когнитивные функции и защищать мозг от старения и вредных воздействий.

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#Ольга Земскова#Здоровье#Мозг#Лето#Все материалы авторов
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