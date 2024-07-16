Трава №1 для здоровья мозга: полезные свойства и как применять

Шалфей не только улучшает вкус и аромат блюд, но и является ценным дополнением к рациону, способствующим поддержанию здоровья мозга благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным и питательным свойствам, написал журнал Shape.ru. Его включение в ежедневную диету поможет поддерживать когнитивные функции и защищать мозг от старения и вредных воздействий.