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Posted 16 июля, 06:13

Published 16 июля, 06:13

Modified 10 сентября, 03:57

Updated 10 сентября, 03:57

Топ лучших летних подписей в Instagram* на каждый день

Топ лучших летних подписей в Instagram* на каждый день

16 июля 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney
Топ лучших летних подписей в Instagram* на каждый день
Ваш отпуск проходит по всем правилам летнего отдыха: вы уехали на море, а может, резвитесь на даче у бассейна, у вас много фотографий, которые точно нужно опубликовать. Предлагаем список из оригинальных статусов, которые вкупе со смайлами украсят ваш фотопост.

Подписи для летних селфи у моря

  • Есть желание — есть волна.
  • Наслаждаюсь красотой.
  • Вот такая она — летняя хандра.
  • Получаю море витаминов.
  • Песочные, соленые и счастливые.
  • Мое лицо на пляже, когда я отдыхаю.
  • Чувствую себя русалкой.
  • Океанские волны и счастливые дни.
  • Только песок, море и я… счастлива, насколько это возможно.
Подписи для летних селфи у моряПодписи для летних селфи у моря
Подписи для летних селфи у моря. Фото: Изображение Midjourney

Идеи подписей для активного летнего отпуска

  • Прощайте, рабочие обязательства…
  • Якорь поднят, мы отплываем.
  • Усердно работай, усердно отдыхай.
  • Я нашел свой рай.
  • Летние каникулы проходят отлично!
  • В отпуске… И не возвращаться никогда…
  • Весь день в шезлонге и не жалуюсь.
  • Путешествия — единственная вещь, покупая которую, вы делаетесь богаче.
Идеи подписей для активного летнего отпускаИдеи подписей для активного летнего отпуска
Идеи подписей для активного летнего отпуска. Фото: Изображение Midjourney

Идеи забавных подписей на лето

  • Надеюсь, вы тоже здесь побываете.
  • Самое время для вечеринки…
  • Режим отпуска: включен.
  • Загар тускнеет, но дружба вечна.
  • Холодное пиво в лучшей компании!
  • Держите руку на пульсе и продолжайте.
  • Лето заканчивается, но дружба — никогда.
  • Солнечный день, веселый денек!
  • Океанский воздух и соленые волосы.
  • Рожден для блаженства!
  • Я гуляю по солнечному свету!
  • Девушки просто хотят солнца.
  • Ты мое солнышко!
  • У меня в кармане солнышко.
  • Солнце в моих мыслях.
  • Лето — мое счастье.
  • Жаркое солнце, холодное пиво — жаль, что тебя здесь нет.

 

*Запрещенная в России экстремистская организация

Идеи забавных подписей на летоИдеи забавных подписей на лето
Идеи забавных подписей на лето. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Общество#Соцсети#Все материалы авторов
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