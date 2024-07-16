Кто такая Анастасия Решетова, которая увела мужа у Алсу

О Насте Решетовой широкая публика узнала во время ее романа с рэпером Тимати в 2018 году. Однако слава в мире моделей пришла к ней еще раньше. Будучи студенткой Московского института экономики, политики и права Анастасия стала участницей конкурса красоты «Мисс Университет». Там на нее обратили внимание организаторы конкурса «Мисс Россия» и пригласили ее на кастинг. В итоге Решетова стала 1-й вице-мисс конкурса «Мисс Россия — 2014», после чего пошла в гору ее карьера как модели, блогера и бизнесвумен. Яркая брюнетка является владелицей сети салонов красоты и марки нижнего белья.