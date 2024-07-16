Кто такая Анастасия Решетова, которая увела мужа у Алсу

Posted 16 июля, 09:18
Published 16 июля, 09:18
Modified 10 сентября, 03:58
Updated 10 сентября, 03:58
О Насте Решетовой широкая публика узнала во время ее романа с рэпером Тимати в 2018 году. Однако слава в мире моделей пришла к ней еще раньше. Будучи студенткой Московского института экономики, политики и права Анастасия стала участницей конкурса красоты «Мисс Университет». Там на нее обратили внимание организаторы конкурса «Мисс Россия» и пригласили ее на кастинг. В итоге Решетова стала 1-й вице-мисс конкурса «Мисс Россия — 2014», после чего пошла в гору ее карьера как модели, блогера и бизнесвумен. Яркая брюнетка является владелицей сети салонов красоты и марки нижнего белья.
Отношения с Тимуром Юнусовым (настоящее имя Тимати), безусловно, стали самыми громкими в личной жизни модели. Еще и потому, что от этой связи у нее родился сын Ратмир. Певец признал ребенка, но под венец Анастасию так и не повел. Поговаривают, что у Насти не сложились отношения с мамой рэпера — Симоной. После шести лет романа Тимур и Анастасия расстались.
После разрыва с рэпером Решетовой приписывали множество романов, в основном с влиятельными бизнесменами. Так, поговаривали, что модель встречается с видным чиновником из Казахстана. Ходили слухи и о том, что в покровителях у Насти ходит сам арабский шейх. При этом сама Решетова подогрела эти слухи тем, что сменила веру и приняла ислам, став называть себя Аминой.
Слухи о том, что муж певицы Алсу проявляет интерес к молодой модели, появились еще в прошлом году. Но Алсу во всех интервью заверяла, что в ее семейной жизни царит полная гармония. Таким образом, новость о ее разводе с Абрамовым грянула как гром посреди ясного неба. Артистка умолчала о причине расставания, заявив только, что дети остаются с ней, а имущество с мужем они разделят в суде.
Однако подруги певицы молчать не стали. Так, ведущая Лера Кудрявцева высказалась в ее поддержку
«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей (Решетовой)», — призналась Кудрявцева.
Кстати, сам бизнесмен тоже не комментирует предстоящий развод. Известно, что на первом заседании его адвокаты попросили суд об отсрочке, чтобы дать время супругам на примирение. В окружении семьи считают, что Ян намерен вернуть супругу и детей. Но Алсу настроена решительно.
«С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», — заявила звезда.
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