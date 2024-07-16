«Идет сгорбленная»: в Сети обсуждают появление Аллы Пугачевой на прогулке в Юрмале

Posted 16 июля, 14:39
Published 16 июля, 14:39
Modified 10 сентября, 04:00
Updated 10 сентября, 04:00
Алла Пугачева практически ежегодно приезжает в Латвию — в Юрмалу, где она любит проводить время на берегу Балтийского моря. Точно не известно, есть ли у примадонны в курортном городе своя недвижимость, однако в некоторых источниках есть упоминания о том, что Пугачева снимает один и тот же дом на протяжении нескольких лет.
Где именно остановилась в Юрмале Алла Пугачева в 2024 году — никто не знает. Однако ее саму уже успели заметить на одной из городских улиц и даже запечатлеть прогулку на видео. В кадре Пугачева появляется в сопровождении своих детей Лизы и Гарри, а также неизвестного мужчины и еще одного ребенка. Как предположили некоторые пользователи соцсетей, мужчина — личный охранник звезды.
Многие пользователи отметили, что на видео Алла Пугачева запечатлена явно не в лучшей для себя форме. Она одета стильно и даже модно, однако передвигается, как отмечают пользователи, с определенным трудом — вероятно, в силу возраста и определенных проблем со здоровьем.
«Еле ноги переставляет», «Идет сгорбленная» — так комментируют пользователи видео с прогулкой Аллы Пугачевой. Некоторые признаются, что им грустно видеть процесс старения любимой певицы.
Впрочем, нашлись и те, кто решил защитить Пугачеву. Пользователи отмечают, что артистка выглядит счастливой и спокойной, в том числе по той причине, что может свободно прогуливаться по городу и не привлекать к себе лишние взгляды. Действительно, судя по видео, прохожие не обращают на знаменитую певицу никакого внимания. Также пользователи отмечают, что рано или поздно каждый человек состарится.
Отметим, что проблемы с позвоночником и ногами у Аллы Пугачевой уже достаточно давно. Сама певица признавала их наличие и даже рассказывала, что вынуждена носить специальную ортопедическую обувь. На видео особенно заметно, что буквально каждый шаг дается артистке с определенным трудом.
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