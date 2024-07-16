«Идет сгорбленная»: в Сети обсуждают появление Аллы Пугачевой на прогулке в Юрмале

Где именно остановилась в Юрмале Алла Пугачева в 2024 году — никто не знает. Однако ее саму уже успели заметить на одной из городских улиц и даже запечатлеть прогулку на видео. В кадре Пугачева появляется в сопровождении своих детей Лизы и Гарри, а также неизвестного мужчины и еще одного ребенка. Как предположили некоторые пользователи соцсетей, мужчина — личный охранник звезды.