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Posted 16 июля, 05:03

Published 16 июля, 05:03

Modified 10 сентября, 03:57

Updated 10 сентября, 03:57

Хищницы среди нас: бренд Zara собрал лукбук с анималистическими принтами

Хищницы среди нас: бренд Zara собрал лукбук с анималистическими принтами

16 июля 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney
Хищницы среди нас: бренд Zara собрал лукбук с анималистическими принтами
Не умеете носить анималистичные принты и считаете их вульгарными? Развенчиваем стереотипы вместе с испанским брендом Zara и голландской моделью Рианной ван Ромпей. Теперь вы сможете ежедневно добавлять в свой лук немного хищных ноток.

Элемент с хищным принтом + нейтральная вещь

Если вы не решаетесь на тотал лук в анималистическом стиле, попробуйте относительно нейтральный вариант. Подберите базовую вещь в сдержанном цвете и дополните ее ярким элементом с леопардовым принтом. Это могут быть туфли, шляпка или сумочка.

Дизайнер и стилист Валерия Утушкина одобряет выбор Zara:

«Лично я не считаю умеренное и деликатное добавление любого животного принта, пусть даже леопардового, к деловому костюму плохим вкусом. Но, к сожалению, у многих до сих пор сохранилось представление из позапрошлого десятилетия о леопардовом и гепардовом принтах (которые, к слову, различают далеко не все) как о символе вульгарности».

Платье в бельевом стиле

Смелый образ можно получить, сочетая легкое платье с анималистичным принтом и нейтральные аксессуары. Вместо платья можно надеть легкий летний комбинезон на тонких бретелях. Если ваша фигура оставляет желать лучшего, избегайте вещей тигровой или зебровой расцветки — полосы могут сделать вас визуально полнее.

Хищный деним

Попробуйте соединить в одном образе джинсы с мелким принтом и топ с более крупным рисунком. Главное — найти вещи, гармонирующие по оттенкам и текстуре.

К слову, деним с ярким, необычным принтом легко вписывается в базовый гардероб. Такую вещь сложно сделать вульгарной, разве что сочетая с яркой и пестрой одеждой.

#Алина Ибрагимова#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Тренды 2024
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