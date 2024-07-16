Хищницы среди нас: бренд Zara собрал лукбук с анималистическими принтами

Если вы не решаетесь на тотал лук в анималистическом стиле, попробуйте относительно нейтральный вариант. Подберите базовую вещь в сдержанном цвете и дополните ее ярким элементом с леопардовым принтом. Это могут быть туфли, шляпка или сумочка.