Хищницы среди нас: бренд Zara собрал лукбук с анималистическими принтами

Posted 16 июля, 05:03
Published 16 июля, 05:03
Modified 10 сентября, 03:57
Updated 10 сентября, 03:57
Если вы не решаетесь на тотал лук в анималистическом стиле, попробуйте относительно нейтральный вариант. Подберите базовую вещь в сдержанном цвете и дополните ее ярким элементом с леопардовым принтом. Это могут быть туфли, шляпка или сумочка.
Дизайнер и стилист Валерия Утушкина одобряет выбор Zara:
«Лично я не считаю умеренное и деликатное добавление любого животного принта, пусть даже леопардового, к деловому костюму плохим вкусом. Но, к сожалению, у многих до сих пор сохранилось представление из позапрошлого десятилетия о леопардовом и гепардовом принтах (которые, к слову, различают далеко не все) как о символе вульгарности».
Смелый образ можно получить, сочетая легкое платье с анималистичным принтом и нейтральные аксессуары. Вместо платья можно надеть легкий летний комбинезон на тонких бретелях. Если ваша фигура оставляет желать лучшего, избегайте вещей тигровой или зебровой расцветки — полосы могут сделать вас визуально полнее.
Попробуйте соединить в одном образе джинсы с мелким принтом и топ с более крупным рисунком. Главное — найти вещи, гармонирующие по оттенкам и текстуре.
К слову, деним с ярким, необычным принтом легко вписывается в базовый гардероб. Такую вещь сложно сделать вульгарной, разве что сочетая с яркой и пестрой одеждой.
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