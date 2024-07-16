Где побывать и что посмотреть по дороге из Новороссийска в Кабардинку

Posted 16 июля, 10:16
Published 16 июля, 10:16
Modified 10 сентября, 03:59
Updated 10 сентября, 03:59
Мемориальный комплекс «Рубеж обороны» расположен прямо на выезде из Новороссийска. Он посвящен подвигу, совершенному в годы Великой Отечественной войны советскими солдатами и местными жителями. В 1942 году немцы, заняв большую часть города, не смогли продвинуться дальше, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением воинов и гражданского населения Новороссийска, построивших в районе Сухумского шоссе мощную баррикаду.
Дальше находится смотровая площадка «Семь ветров», откуда открывается потрясающий вид на Новороссийск и побережье. Весь город можно увидеть отсюда как на ладони, как и морские суда, кажущиеся отсюда совсем маленькими и едва ли не игрушечными.
А мемориальный комплекс «Погибаю, но не сдаюсь», или «Морякам революции» находится на 12-м километре трассы Новороссийск — Геленджик. Он посвящен советским морякам, попавшим в окружение и добровольно затопившим два десятка военных судов Черноморского флота, чтобы корабли не достались врагам. А спустя 62 года после этих событий был возведен монумент в виде 12-метрового коленопреклоненного матроса, который с болью смотрит на место гибели кораблей.
А это — еще одна смотровая площадка. На ней установлена гигантская рука ладонью вверх, символизирующая свободу, бесстрашие и доверие, которые присущи русскому народу. Рука расположена на высоте 500 м над уровнем моря, и, чтобы до нее добраться, придется идти пешком.
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