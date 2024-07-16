newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июля, 10:16

Published 16 июля, 10:16

Modified 10 сентября, 03:59

Updated 10 сентября, 03:59

Где побывать и что посмотреть по дороге из Новороссийска в Кабардинку

Где побывать и что посмотреть по дороге из Новороссийска в Кабардинку

16 июля 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney
Где побывать и что посмотреть по дороге из Новороссийска в Кабардинку
Село Кабардинка находится в округе Геленджика и расположено в 22 километрах от Новороссийска. Многие выбирают это направление для отдыха, так как маршрут Новороссийск — Кабардинка изобилует красивейшими природными видами, историческими памятниками и смотровыми площадками.

«Рубеж обороны»

Мемориальный комплекс «Рубеж обороны» расположен прямо на выезде из Новороссийска. Он посвящен подвигу, совершенному в годы Великой Отечественной войны советскими солдатами и местными жителями. В 1942 году немцы, заняв большую часть города, не смогли продвинуться дальше, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением воинов и гражданского населения Новороссийска, построивших в районе Сухумского шоссе мощную баррикаду.

Смотровая площадка с эффектным видом на побережье

Дальше находится смотровая площадка «Семь ветров», откуда открывается потрясающий вид на Новороссийск и побережье. Весь город можно увидеть отсюда как на ладони, как и морские суда, кажущиеся отсюда совсем маленькими и едва ли не игрушечными.

Мемориальный комплекс

А мемориальный комплекс «Погибаю, но не сдаюсь», или «Морякам революции» находится на 12-м километре трассы Новороссийск — Геленджик. Он посвящен советским морякам, попавшим в окружение и добровольно затопившим два десятка военных судов Черноморского флота, чтобы корабли не достались врагам. А спустя 62 года после этих событий был возведен монумент в виде 12-метрового коленопреклоненного матроса, который с болью смотрит на место гибели кораблей.

«Рука Свободы»

А это — еще одна смотровая площадка. На ней установлена гигантская рука ладонью вверх, символизирующая свободу, бесстрашие и доверие, которые присущи русскому народу. Рука расположена на высоте 500 м над уровнем моря, и, чтобы до нее добраться, придется идти пешком.

#Алина Ибрагимова#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск#Черное море
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика