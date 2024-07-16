Где побывать и что посмотреть по дороге из Новороссийска в Кабардинку

А мемориальный комплекс «Погибаю, но не сдаюсь», или «Морякам революции» находится на 12-м километре трассы Новороссийск — Геленджик. Он посвящен советским морякам, попавшим в окружение и добровольно затопившим два десятка военных судов Черноморского флота, чтобы корабли не достались врагам. А спустя 62 года после этих событий был возведен монумент в виде 12-метрового коленопреклоненного матроса, который с болью смотрит на место гибели кораблей.