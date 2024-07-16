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Posted 16 июля, 07:19

Published 16 июля, 07:19

Modified 10 сентября, 03:58

Updated 10 сентября, 03:58

5 вещей, которые нельзя делать после ссоры с мужем

5 вещей, которые нельзя делать после ссоры с мужем

16 июля 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
5 вещей, которые нельзя делать после ссоры с мужем
В любых отношениях ссоры неизбежны. Они могут возникнуть из-за чего-то незначительного, например отказа вымыть посуду, или из-за чего-то серьезного, например неверности.

Независимо от причины ссоры есть вещи, которые нельзя совершать, если надеетесь на примирение с любимым человеком, говорит психолог Михал Брекер.

Не практикуйте холодного молчания

После серьезной размолвки легко перейти к этапу «я с тобой не разговариваю». Возможно, вы зашли в тупик, когда ни одна из сторон не хочет уступать и начинать диалог. В такой ситуации часто вступает в игру «правило трех дней».

«Это когда один партнер ждет, пока другой первым протянет руку после ссоры, — говорит тренер Брейкер. — Проблема в том, что если оба не вступят в контакт в течение трех дней, предполагается, что партнерам все равно, и есть смысл вообще прекратить отношения».
Если оба не вступят в контакт в течение трех дней, предполагается, что партнерам все равно, и есть смысл вообще прекратить отношенияЕсли оба не вступят в контакт в течение трех дней, предполагается, что партнерам все равно, и есть смысл вообще прекратить отношения
Если оба не вступят в контакт в течение трех дней, предполагается, что партнерам все равно, и есть смысл вообще прекратить отношения. Фото: Изображение Midjourney

Не оправдывайтесь

Есть миллион причин, по которым вы могли стать инициатором ссоры: неудачный день на работе, головная боль, беспокойная ночь. Тем не менее несправедливо перекладывать вину на своего партнера.

«Ссоры — это информация, — говорит психолог, доктор Девид Голланд. — Если вы сердиты, грустны или обижены, это информация, которую должен знать ваш муж. В следующий раз, когда у вас будет неудачный день на работе, отправьте ему предупреждающее сообщение перед возвращением домой. Таким образом, он будет знать, что вы вернетесь более раздражительной и склонной к разногласиям».

Не уходите, если он возобновит спор

«Каждая пара должна понимать, что в любых спорах и разногласиях есть две точки зрения», — говорит тренер Брейкер.

Вы можете не раз вернуться к выяснению отношений, прежде чем прийти к ясности.

«Позвольте партнеру сказать все, что он хочет, будьте открытыми и понимающими, дайте своим половинкам шанс почувствовать, что их услышали».
Позвольте партнеру сказать все, что он хочет, будьте открытыми и понимающимиПозвольте партнеру сказать все, что он хочет, будьте открытыми и понимающими
Позвольте партнеру сказать все, что он хочет, будьте открытыми и понимающими. Фото: Изображение Midjourney

Не продолжайте наносить удары

Вас все еще трясет от злости после сильной ссоры? Это не дает вам права выкрикивать вслед партнеру обидные и неприятные вещи.

«После этого трудно оправиться, — говорит психотерапевт Рэйчел А. Сассман. — В ответ на оскорбления вы получите новый виток ругани. Лучше успокойтесь и предложите партнеру компромиссное решение».
Лучше успокойтесь и предложите партнеру компромиссное решениеЛучше успокойтесь и предложите партнеру компромиссное решение
Лучше успокойтесь и предложите партнеру компромиссное решение. Фото: Изображение Midjourney

Не зацикливайтесь на том, что вызвало ссору

Допустим, у вас с супругом произошла ссора из-за того, что он забыл захватить на мероприятие ваш плащ. Вы вымокли под дождем, после чего сказали ему все, что о нем думаете. Не прокручивайте в голове ошибку вашего партнера, после того как выпустили пар, рекомендуют психологи. Если его забывчивость постоянна, попробуйте сделать замечание в мягкой форме, нежели бросить ядовитое: «О боже, опять!»

Если его забывчивость постоянна, попробуйте сделать замечание в мягкой форме, нежели бросить ядовитое: «О боже, опять!Если его забывчивость постоянна, попробуйте сделать замечание в мягкой форме, нежели бросить ядовитое: «О боже, опять!
Если его забывчивость постоянна, попробуйте сделать замечание в мягкой форме, нежели бросить ядовитое: «О боже, опять!. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Общество#Семья#Брак#Все материалы авторов
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