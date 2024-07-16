5 вещей, которые нельзя делать после ссоры с мужем

Допустим, у вас с супругом произошла ссора из-за того, что он забыл захватить на мероприятие ваш плащ. Вы вымокли под дождем, после чего сказали ему все, что о нем думаете. Не прокручивайте в голове ошибку вашего партнера, после того как выпустили пар, рекомендуют психологи. Если его забывчивость постоянна, попробуйте сделать замечание в мягкой форме, нежели бросить ядовитое: «О боже, опять!»