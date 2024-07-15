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Posted 15 июля, 20:02

Published 15 июля, 20:02

Modified 10 сентября, 03:56

Updated 10 сентября, 03:56

Умерла Шеннон Доэрти, звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210»

15 июля 2024, 20:02
Шеннон Доэрти, известная россиянам по сериалам «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные», умерла 13 июля. Ей было 53 года.

В заявлении ее публициста Лесли Слоан говорится: «Я подтверждаю смерть актрисы Шеннон Доэрти». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на журнал People.

Актрисе поставили диагноз рак молочных желез в 2015 году. Она перенесла мастэктомию. Спустя пять лет она заявила, что ее диагноз смертелен, назвав это «горькой пилюлей для проглатывания» в одном из интервью.

Год назад Доэрти объявила в соцсетях, что рак распространился на ее мозг.

Карьера Шеннон Доэрти

Доэрти начала карьеру актрисы еще до того, как её исполнилось 15 лет. Первыми были роли в фильмах «Отец Мерфи», «Маленький домик в прериях», «Секрет НИПЗ» и «Девочки хотят повеселиться».

В 1988 году Шеннон снялась в черной комедии «Смертельное влечение» с Вайноной Райдер. Фильм не имел значительного финансового успеха, он стал в некотором роде культовым. Позже она сыграла эпизодическую роль в пилотной версии телевизионной адаптации.

Два года спустя Доэрти добилась мирового успеха в роли Бренды в популярной подростковой драме «Беверли-Хиллз 90210». К четвертому сезону сериал посмотрели более 21 миллиона зрителей.

Доэрти ушла из проекта перед пятым сезоном, но позже вернулась для перезагрузки 2008 года и мета-сериала BH90210 2019 года. Там она сыграла саму себя.

Актриса также добилась большого успеха в драме о колдовстве «Зачарованные», в которой снималась в течение трех сезонов. Она также сняла несколько эпизодов сериала.

Среди ее известных ролей в кино — работы в фильмах «Тусовщики из супермаркета» и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар».

Журнал People однажды назвал Доэрти «плохой девчонкой Голливуда 90-х».

«Если вы считаете, что быть сильной женщиной, которая умеет постоять за себя, сложно, то да, я признаю это», — говорит она.

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