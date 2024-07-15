Слишком долгий или недостаточный сон может оказаться смертельным для диабетиков

С возрастом этот эффект усиливался, особенно для тех, кто спал мало. Люди старше 62 лет, которые спали менее семи часов, имели повышенный риск повреждений мелких кровеносных сосудов в 5,7 раза по сравнению с теми, у кого продолжительность сна была оптимальной.