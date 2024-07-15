Слишком долгий или недостаточный сон может оказаться смертельным для диабетиков

Posted 15 июля, 19:25
Published 15 июля, 19:25
Modified 10 сентября, 03:56
Updated 10 сентября, 03:56
В исследовании приняли участие почти 400 человек, пишет The Sun. Ученые анализировали продолжительность их сна за 10 дней. Цель исследования заключалась в выявлении взаимосвязи между сном и риском возникновения дополнительных осложнений.
Участники были разделены на три группы: те, которые спали мало (менее семи часов), оптимально (от семи до девяти часов) и те, которые спали слишком много (девять часов и больше).
Исследователи изучали признаки повреждений мелких кровеносных сосудов. Это состояние со временем может привести к более серьезным осложнениям, таким как ухудшение зрения и функции почек. Частота микрососудистых повреждений составляла 38%, 18% и 31% в группах с коротким, оптимальным и длительным сном соответственно.
Недостаточная продолжительность сна была связана с увеличением риска микрососудистых заболеваний в 2,6 раза по сравнению с оптимальной. Излишняя продолжительность сна увеличивала вероятность развития микрососудистых заболеваний в 2,3 раза по сравнению с оптимальным показателем.
С возрастом этот эффект усиливался, особенно для тех, кто спал мало. Люди старше 62 лет, которые спали менее семи часов, имели повышенный риск повреждений мелких кровеносных сосудов в 5,7 раза по сравнению с теми, у кого продолжительность сна была оптимальной.
У участников моложе 62 лет недостаточная продолжительность сна увеличивала риск микрососудистых повреждений на 23%.
Авторы исследования заключают: «У пациентов с недавно диагностированным вторым типом диабета как недостаточное, так и избыточное количество сна ассоциируются с более высоким уровнем микрососудистых заболеваний по сравнению с оптимальным сном в ночное время. Однако нужны дополнительные исследования, чтобы определить роль продолжительности и качества сна у этих пациентов».
Отмечается, что 60% участников исследования спали оптимальное количество часов, 12% не высыпались, а 28% спали слишком много.
Микрососудистые осложнения являются основными причинами проблем, связанных с вторым типом диабета, включая поражение почек и глаз. Почти каждый пятый человек с диабетом будет нуждаться в лечении диабетической нефропатии, которая может привести к хронической почечной недостаточности, требующей диализа или трансплантации почки.
Это состояние также может вызвать повышение артериального давления, что является фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
Ретинопатия приводит к постепенной потере зрения, появлению «мушек» перед глазами, размытости и дискомфорту в глазах.
Оба состояния, нефропатия и ретинопатия, развиваются долгое время. Но люди с диабетом могут уменьшить вероятность их возникновения, считают ученые.
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