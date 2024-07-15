Можно ли разрешать чужим людям гладить собаку

Posted 15 июля, 13:53
Published 15 июля, 13:53
Modified 9 сентября, 23:50
Updated 9 сентября, 23:50
Чужими для вашей собаки будут все, кто не проживает постоянно вместе с ней и вами под одной крышей. Реакция собаки на попытки посторонних ее гладить и тискать может быть самой разной — от дружелюбия до агрессии, в зависимости от возраста и характера, физического и эмоционального состояния животного, а также от его воспитания.
До достижения собакой примерно пятимесячного возраста ее можно позволять гладить всем желающим — это даже необходимо для лучшей социализации животного. Однако впоследствии близкое общение собаки с чужими следует ограничить, чтобы питомец научился различать своих и чужих.
Давать собаке какие-либо команды или лакомство может только хозяин или в крайнем случае кто-то из членов семьи, в которой живет питомец. Собака не должна брать угощение у чужих, слушаться их команд, идти с ними куда-то или давать себя гладить — это в числе прочего является гарантией ее безопасности.
Если позволять чужим часто гладить вашу собаку или командовать ею, животное может перестать четко различать своих и чужих, что отрицательно скажется на его охранных качествах. А принимая угощение от чужаков, даже если они не намерены причинять вред животному, собака рискует получить пищевое отравление или аллергическую реакцию — посторонние люди же не могут знать, что можно и что нельзя есть вашему питомцу.
Однако в конечном итоге позволять чужим людям гладить собаку или нет, решает только хозяин животного.
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