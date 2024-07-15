Можно ли разрешать чужим людям гладить собаку

Чужими для вашей собаки будут все, кто не проживает постоянно вместе с ней и вами под одной крышей. Реакция собаки на попытки посторонних ее гладить и тискать может быть самой разной — от дружелюбия до агрессии, в зависимости от возраста и характера, физического и эмоционального состояния животного, а также от его воспитания.