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Posted 15 июля, 13:53

Published 15 июля, 13:53

Modified 9 сентября, 23:50

Updated 9 сентября, 23:50

Можно ли разрешать чужим людям гладить собаку — какие могут быть последствия

Можно ли разрешать чужим людям гладить собаку

15 июля 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney
Можно ли разрешать чужим людям гладить собаку — какие могут быть последствия
Рассказываем, стоит ли разрешать чужим людям гладить собаку и какие могут быть последствия.

Как собаки относятся к прикосновениям чужих людей

Чужими для вашей собаки будут все, кто не проживает постоянно вместе с ней и вами под одной крышей. Реакция собаки на попытки посторонних ее гладить и тискать может быть самой разной — от дружелюбия до агрессии, в зависимости от возраста и характера, физического и эмоционального состояния животного, а также от его воспитания.

До достижения собакой примерно пятимесячного возраста ее можно позволять гладить всем желающим — это даже необходимо для лучшей социализации животного. Однако впоследствии близкое общение собаки с чужими следует ограничить, чтобы питомец научился различать своих и чужих.

До достижения собакой примерно пятимесячного возраста ее можно позволять гладить всем желающимДо достижения собакой примерно пятимесячного возраста ее можно позволять гладить всем желающим
До достижения собакой примерно пятимесячного возраста ее можно позволять гладить всем желающим. Фото: Изображение Midjourney

Можно ли разрешать посторонним давать команды вашей собаке

Давать собаке какие-либо команды или лакомство может только хозяин или в крайнем случае кто-то из членов семьи, в которой живет питомец. Собака не должна брать угощение у чужих, слушаться их команд, идти с ними куда-то или давать себя гладить — это в числе прочего является гарантией ее безопасности.

Давать собаке какие-либо команды или лакомство может только хозяин или в крайнем случае кто-то из членов семьиДавать собаке какие-либо команды или лакомство может только хозяин или в крайнем случае кто-то из членов семьи
Давать собаке какие-либо команды или лакомство может только хозяин или в крайнем случае кто-то из членов семьи. Фото: Изображение Midjourney

Возможные последствия разрешения чужим гладить вашу собаку

Если позволять чужим часто гладить вашу собаку или командовать ею, животное может перестать четко различать своих и чужих, что отрицательно скажется на его охранных качествах. А принимая угощение от чужаков, даже если они не намерены причинять вред животному, собака рискует получить пищевое отравление или аллергическую реакцию — посторонние люди же не могут знать, что можно и что нельзя есть вашему питомцу.

Однако в конечном итоге позволять чужим людям гладить собаку или нет, решает только хозяин животного.

#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов
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