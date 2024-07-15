Ляйсан Утяшева предстала в новом образе. Теперь она блондинка

Posted 15 июля, 18:29
Published 15 июля, 18:29
Modified 10 сентября, 03:55
Updated 10 сентября, 03:55
Как сообщает peopletalk.ru, гимнастка также дополнила образ белым коротким париком, подчеркнув яркость губ. Также стилисты подобрали для нее красное трико с блестками и бомбер, украшенный пайетками.
По словам Утяшевой, ей давно хотелось примерить что-то экстремальное, попасть в другой мир или стать героем фантастической истории. Она также добавила, что жизнь в рутине ее утомляет, и поэтому иногда она чувствует необходимость внесения разнообразия в свои будни.
Под комментариями к публикации подписчики отметили, что Ляйсан этот образ несомненно идет. «Очень стильно и красиво сидит на ней наряд», — отметила одна из фанаток.
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