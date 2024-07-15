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Posted 15 июля, 18:29

Published 15 июля, 18:29

Modified 10 сентября, 03:55

Updated 10 сентября, 03:55

Ляйсан Утяшева предстала в новом образе. Теперь она блондинка

15 июля 2024, 18:29
Ляйсан Утяшева опубликовала в своем личном блоге фото, на котором она позирует вся в красном. Ведущая призналась, что решила поэкспериментировать с новой стилистикой. По ее мнению, красный цвет является чрезвычайно эмоциональным и кинематографическим.

Как сообщает peopletalk.ru, гимнастка также дополнила образ белым коротким париком, подчеркнув яркость губ. Также стилисты подобрали для нее красное трико с блестками и бомбер, украшенный пайетками.

По словам Утяшевой, ей давно хотелось примерить что-то экстремальное, попасть в другой мир или стать героем фантастической истории. Она также добавила, что жизнь в рутине ее утомляет, и поэтому иногда она чувствует необходимость внесения разнообразия в свои будни.

Под комментариями к публикации подписчики отметили, что Ляйсан этот образ несомненно идет. «Очень стильно и красиво сидит на ней наряд», — отметила одна из фанаток.

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#Знаменитости#Все материалы авторов#Стиль
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