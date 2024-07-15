Ляйсан Утяшева предстала в новом образе. Теперь она блондинка

По словам Утяшевой, ей давно хотелось примерить что-то экстремальное, попасть в другой мир или стать героем фантастической истории. Она также добавила, что жизнь в рутине ее утомляет, и поэтому иногда она чувствует необходимость внесения разнообразия в свои будни.