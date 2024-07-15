Как наш редактор съездила к сухогрузу «Рио», севшему на мель в Кабардинке

Posted 15 июля, 03:46
Published 15 июля, 03:46
Modified 10 сентября, 03:52
Updated 10 сентября, 03:52
Сухогруз «Рио» находится в Кабардинке, в Краснодарском крае. Его выбросило на берег несколько лет назад в результате крушения. К счастью, никто не пострадал, однако сам сухогруз получил механические повреждения. Судно решили не ремонтировать и даже не снимать с мели по причине высокой стоимости всех перечисленных процедур. В итоге его выкупил местный бизнесмен, и теперь это одна из самых популярных достопримечательностей региона.
Я планировала не только увидеть «Рио» и сделать несколько живописных фото сухогруза — мне хотелось посмотреть его изнутри. Сделать это можно с экскурсией, и записаться на нее можно прямо на месте. Для того, чтобы осмотреть машинное отделение, рубку и каюты, нужно заплатить 1000 рублей, а вот просто подняться на палубу обойдется в 500 рублей. Я осмотрела все, что было возможно, и осталась в восторге: очень аутентично, а некоторые элементы обстановки отлично сохранились.
Кстати, самостоятельно и бесплатно попасть на «Рио» не выйдет — достопримечательность охраняется, просто так на сухогруз не пускают.
Я добиралась до «Рио» через гостиницу Scala Kabardinka, это рядом с памятником «Адмирал Нахимов». Дошла пешком, дальше свернула на улицу Мира. Мне потребовался примерно час. Вход на территорию гостиницы бесплатный.
Затем до сухогруза я шла по берегу, и путь оказался непростым — много камней, как обычной гальки, так и внушительных валунов, и часто приходилось взбираться по скалам. Учитывайте это, если планируете добираться до сухогруза пешком. Возможно, легче и проще будет идти через лес, со стороны садового товарищества Дооб, либо добираться на такси, но и в этом случае некоторое время все равно придется идти пешком.
Для посещения сухогруза «Рио» я лично советую выбрать максимально удобную одежду и обувь, с учетом сложного пути. Если вы хотите посетить «Рио» с семьей, в том числе с детьми, от идеи лучше отказаться — это будет очень сложно.
Не забудьте солнцезащитные средства — идти придется по открытому пространству, есть риск обгореть, особенно летом, когда солнце на побережье очень интенсивное. И захватите с собой хотя бы воду, потому что в ближайшей доступности от «Рио» нет ни ларьков, ни магазинов.
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