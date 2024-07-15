Как наш редактор съездила к сухогрузу «Рио», севшему на мель в Кабардинке

Я планировала не только увидеть «Рио» и сделать несколько живописных фото сухогруза — мне хотелось посмотреть его изнутри. Сделать это можно с экскурсией, и записаться на нее можно прямо на месте. Для того, чтобы осмотреть машинное отделение, рубку и каюты, нужно заплатить 1000 рублей, а вот просто подняться на палубу обойдется в 500 рублей. Я осмотрела все, что было возможно, и осталась в восторге: очень аутентично, а некоторые элементы обстановки отлично сохранились.