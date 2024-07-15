Как избавиться от «гусиной кожи»: эффективные методы ухода за телом

Для ухода за сухой и поврежденной кожей необходима специальная косметика — например очищающие средства с мягким составом. Их основная задача — бережно очищать и одновременно отшелушивать кожу. Использовать такие средства нужно регулярно, оптимальная периодичность — не более двух раз в неделю. Подойдут скрабы, не слишком агрессивные химические пилинги — желательно выбирать те, в составе которых есть азелаиновая или салициловая кислота.