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Posted 15 июля, 11:01

Published 15 июля, 11:01

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Как избавиться от «гусиной» кожи на теле: методы и способы

Как избавиться от «гусиной кожи»: эффективные методы ухода за телом

15 июля 2024, 11:01
Фото: 1MI
Как избавиться от «гусиной» кожи на теле: методы и способы
Так называемая «гусиная» кожа кажется вам совершенно не эстетичной? Мы знаем, как от нее избавиться, — делимся лайфхаками и работающими способами.

Почему появляется «гусиная» кожа

Для «гусиной» кожи характерно появление мурашек. По-научному это называется фолликулярный гиперкератоз — то есть закупоривание на участке волосяных фолликулов протоков. Такой дефект появляется в результате нарушения нормального процесса отшелушивания кожи, затем начинаются воспалительные процессы. В итоге на коже появляются коричневые, белые или красные бугорки, по центру которых могут расти волосы. Кожа становится шероховатой, сухой.

Чаще всего «гусиная» кожа появляется на предплечье и на плечах, а также на ягодицах и на бедрах. В числе наиболее распространенных причин:

  • Дефицит в организме витаминов, в том числе Е и А
  • Авитаминоз или гиповитаминоз
  • Дисбаланс на гормональном уровне
  • Проблемы в работе щитовидной железы

Кроме того, «гусиная» кожа может появиться при приеме некоторых препаратов гормонального типа, в результате диет. Появлению дефекта может способствовать и ношение одежды из синтетических материалов.

Чаще всего «гусиная» кожа появляется зимой, когда воздух становится особенно сухим.

Уход за «гусиной» кожей

Для ухода за сухой и поврежденной кожей необходима специальная косметика — например очищающие средства с мягким составом. Их основная задача — бережно очищать и одновременно отшелушивать кожу. Использовать такие средства нужно регулярно, оптимальная периодичность — не более двух раз в неделю. Подойдут скрабы, не слишком агрессивные химические пилинги — желательно выбирать те, в составе которых есть азелаиновая или салициловая кислота.

Еще один важный этап ухода — увлажнение кожи. Для этого подойдут специальные средства, в составе которых есть церамиды и мочевина, а также эмоленты.

Как избавиться от «гусиной» кожи навсегда

Забыть о «гусиной» коже раз и навсегда можно будет только в том случае, если исключить факторы, которые провоцируют ее появление. Для этого подойдут различные косметологические процедуры. В их числе — фотоомоложение, лазерный пилинг холодного типа. Кожу можно лечить световыми волнами, в процессе будет восстанавливаться ее микрорельеф.

Различные процедуры проводятся на современных аппаратах с насадками, которые обеспечивают микровакуумный эффект. Рецепторы кожи в процессе таких процедур особым образом реагируют, и в результате запускаются регенерирующие процессы.

Достаточно эффективным может быть лазерное омоложение — такая процедура выполняется с использованием специальных аппаратов. Лазер проникает в структуру кожи и запускает обновляющие ее процессы изнутри.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Лето#Все материалы авторов
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