Как избавиться от «гусиной кожи»: эффективные методы ухода за телом

Posted 15 июля, 11:01
Published 15 июля, 11:01
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Для «гусиной» кожи характерно появление мурашек. По-научному это называется фолликулярный гиперкератоз — то есть закупоривание на участке волосяных фолликулов протоков. Такой дефект появляется в результате нарушения нормального процесса отшелушивания кожи, затем начинаются воспалительные процессы. В итоге на коже появляются коричневые, белые или красные бугорки, по центру которых могут расти волосы. Кожа становится шероховатой, сухой.
Чаще всего «гусиная» кожа появляется на предплечье и на плечах, а также на ягодицах и на бедрах. В числе наиболее распространенных причин:
Кроме того, «гусиная» кожа может появиться при приеме некоторых препаратов гормонального типа, в результате диет. Появлению дефекта может способствовать и ношение одежды из синтетических материалов.
Чаще всего «гусиная» кожа появляется зимой, когда воздух становится особенно сухим.
Для ухода за сухой и поврежденной кожей необходима специальная косметика — например очищающие средства с мягким составом. Их основная задача — бережно очищать и одновременно отшелушивать кожу. Использовать такие средства нужно регулярно, оптимальная периодичность — не более двух раз в неделю. Подойдут скрабы, не слишком агрессивные химические пилинги — желательно выбирать те, в составе которых есть азелаиновая или салициловая кислота.
Еще один важный этап ухода — увлажнение кожи. Для этого подойдут специальные средства, в составе которых есть церамиды и мочевина, а также эмоленты.
Забыть о «гусиной» коже раз и навсегда можно будет только в том случае, если исключить факторы, которые провоцируют ее появление. Для этого подойдут различные косметологические процедуры. В их числе — фотоомоложение, лазерный пилинг холодного типа. Кожу можно лечить световыми волнами, в процессе будет восстанавливаться ее микрорельеф.
Различные процедуры проводятся на современных аппаратах с насадками, которые обеспечивают микровакуумный эффект. Рецепторы кожи в процессе таких процедур особым образом реагируют, и в результате запускаются регенерирующие процессы.
Достаточно эффективным может быть лазерное омоложение — такая процедура выполняется с использованием специальных аппаратов. Лазер проникает в структуру кожи и запускает обновляющие ее процессы изнутри.