Екатерина Варнава прокомментировала свое похудение

Posted 15 июля, 12:53
Published 15 июля, 12:53
Modified 10 сентября, 03:55
Updated 10 сентября, 03:55
Как отмечают подписчики, если всего несколько месяцев назад звезда была полноватой, то теперь ее хочется покормить — настолько она похудела.
Сама актриса прокомментировала, что беременности у нее не было. Она просто поправилась на 25 килограммов. По словам знаменитости, с количеством килограммов у нее прибавилось и количество ухажеров.
Причиной набора веса стали изменения в жизни актрисы, которые она переживала зимой. На фоне депрессии изменились пищевые привычки, и масса тела стала расти. Чтобы привести в порядок свое эмоциональное состояние, звезда обратилась к психотерапевту.
Варнава не рассказывает, каким именно способом она похудела. Актриса больше любит говорить о творчестве и своей работе, то есть о тех сферах, в которые она погружена.
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