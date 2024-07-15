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Posted 15 июля, 12:53

Published 15 июля, 12:53

Modified 10 сентября, 03:55

Updated 10 сентября, 03:55

Екатерина Варнава прокомментировала свое похудение

15 июля 2024, 12:53
Буквально полгода назад поклонники Кати Варнавы подозревали ее в беременности. Поводом к подобным предположениям стала прибавка в весе у актрисы. Однако в последнее время звезда шоу Comedy Woman сильно похудела.

Как отмечают подписчики, если всего несколько месяцев назад звезда была полноватой, то теперь ее хочется покормить — настолько она похудела.

Сама актриса прокомментировала, что беременности у нее не было. Она просто поправилась на 25 килограммов. По словам знаменитости, с количеством килограммов у нее прибавилось и количество ухажеров.

Причиной набора веса стали изменения в жизни актрисы, которые она переживала зимой. На фоне депрессии изменились пищевые привычки, и масса тела стала расти. Чтобы привести в порядок свое эмоциональное состояние, звезда обратилась к психотерапевту.

Варнава не рассказывает, каким именно способом она похудела. Актриса больше любит говорить о творчестве и своей работе, то есть о тех сферах, в которые она погружена.

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