7 модных женских сарафанов на жаркое лето — 2024 — выбор стилистов

Posted 15 июля, 13:32
Published 15 июля, 13:32
Modified 10 сентября, 03:53
Updated 10 сентября, 03:53
Сарафаны с воланами и оборками отлично смотрятся на фигуре любого типа, отвлекая от недостатков и подчеркивая женственность образа. Стилисты советуют летом-2024 выбирать модели, не сковывающие движения, они смотрятся стильно и в них очень комфортно в жару.
Хотите примерить образ тропической амазонки? Выбирайте сарафаны в стиле сафари — практичные и романтичные. Из тканей предпочтительней лен, а расцветку лучше выбирать бежевую или оливковую — это подчеркнет загар.
Хит сезона в 2024-м — этнический принт. Самые модные этим летом ацтекские принты, африканские расцветки, анималистика, гавайские принты. Если такой стиль кажется вам слишком дерзким, то обратите внимание на белые сарафаны в стиле бохо — длинные модели с испанским вырезом и широким объемным низом.
Тонкие бретели сейчас на пике популярности. Выбирайте однотонные модели абрикосового, сочно-зеленого, синего цвета. Длина при этом не важна: мини, миди, макси — любая модель с тонкими бретелями будет смотреться модно и стильно.
В 2024 году в моду ворвались вязаные сарафаны — кроше. Если вы обладательница идеальной фигуры, выбирайте длинные облегающие модели. Недостатки фигуры скроют сарафаны кроше свободного покроя.
Учтите, что такие сарафаны просвечивают, поэтому под них нужно будет надевать базу.
Металлик в тренде 2024 года. Выбирайте блестящие мини-сарафаны с тонкими бретелями или новый тренд сезона — сарафан-пузырь для пляжных вечеринок.
Модели с цветочным принтом создают ощущение легкости и летнего настроения. В тренде сарафаны в мелкий цветок и модели с крупными цветочными аппликациями. Выбирайте летящие варианты из легких струящихся тканей.
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