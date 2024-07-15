7 модных женских сарафанов на жаркое лето — 2024 — выбор стилистов

Сарафаны с воланами и оборками отлично смотрятся на фигуре любого типа, отвлекая от недостатков и подчеркивая женственность образа. Стилисты советуют летом-2024 выбирать модели, не сковывающие движения, они смотрятся стильно и в них очень комфортно в жару.