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Posted 15 июля, 13:32

Published 15 июля, 13:32

Modified 10 сентября, 03:53

Updated 10 сентября, 03:53

7 модных женских сарафанов на жаркое лето — 2024 — выбор стилистов

7 модных женских сарафанов на жаркое лето — 2024 — выбор стилистов

15 июля 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney
7 модных женских сарафанов на жаркое лето — 2024 — выбор стилистов
Сафари, ретро, бохо — популярные тренды лета 2024 года. Если сердце требует чего-то яркого, легкого, летнего, обратите внимание на нашу подборку самых модных и стильных сарафанов нынешнего сезона.

Воздушное ретро

Сарафаны с воланами и оборками отлично смотрятся на фигуре любого типа, отвлекая от недостатков и подчеркивая женственность образа. Стилисты советуют летом-2024 выбирать модели, не сковывающие движения, они смотрятся стильно и в них очень комфортно в жару.

Дерзкое сафари

Хотите примерить образ тропической амазонки? Выбирайте сарафаны в стиле сафари — практичные и романтичные. Из тканей предпочтительней лен, а расцветку лучше выбирать бежевую или оливковую — это подчеркнет загар.

Элегантное бохо

Хит сезона в 2024-м — этнический принт. Самые модные этим летом ацтекские принты, африканские расцветки, анималистика, гавайские принты. Если такой стиль кажется вам слишком дерзким, то обратите внимание на белые сарафаны в стиле бохо — длинные модели с испанским вырезом и широким объемным низом.

Сексуальный бельевой стиль

Тонкие бретели сейчас на пике популярности. Выбирайте однотонные модели абрикосового, сочно-зеленого, синего цвета. Длина при этом не важна: мини, миди, макси — любая модель с тонкими бретелями будет смотреться модно и стильно.

Женственное кроше

В 2024 году в моду ворвались вязаные сарафаны — кроше. Если вы обладательница идеальной фигуры, выбирайте длинные облегающие модели. Недостатки фигуры скроют сарафаны кроше свободного покроя.

Учтите, что такие сарафаны просвечивают, поэтому под них нужно будет надевать базу.

Смелое диско

Металлик в тренде 2024 года. Выбирайте блестящие мини-сарафаны с тонкими бретелями или новый тренд сезона — сарафан-пузырь для пляжных вечеринок.

Яркий цветочный принт

Модели с цветочным принтом создают ощущение легкости и летнего настроения. В тренде сарафаны в мелкий цветок и модели с крупными цветочными аппликациями. Выбирайте летящие варианты из легких струящихся тканей.

#Алина Ибрагимова#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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