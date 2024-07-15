14 умных идей хранения мелких вещей в шкафах ванных комнат

Освободите место внутри шкафов для ванной комнаты, разместив предметы на внутренней стороне дверцы. Магнитная доска для заметок может обеспечить место для хранения инструментов для ухода за собой и косметики. Поищите небольшие магнитные органайзеры и крючки или прикрепите магниты к обратной стороне предметов, чтобы хранить их прямо на дверце.