14 умных идей хранения мелких вещей в шкафах ванных комнат

Posted 15 июля, 10:03
Published 15 июля, 10:03
Modified 10 сентября, 03:53
Updated 10 сентября, 03:53
Хорошо организованные шкафы — залог спокойного утра и безмятежных сборов. Но в большинстве домов ванные комнаты известны отсутствием достаточного места для хранения, поэтому приходиться проявлять творческий подход, чтобы привести в порядок свои туалетные принадлежности.
Освободите место внутри шкафов для ванной комнаты, разместив предметы на внутренней стороне дверцы. Магнитная доска для заметок может обеспечить место для хранения инструментов для ухода за собой и косметики. Поищите небольшие магнитные органайзеры и крючки или прикрепите магниты к обратной стороне предметов, чтобы хранить их прямо на дверце.
Чтобы поддерживать порядок в шкафчике под раковиной, соберите чистящие средства и инструменты в небольшое ведерко или контейнеры. Двухъярусный органайзер увеличивает пространство для хранения вещей.
Крючки — простой, но эффективный способ организации шкафчиков для ванной комнаты. Прикрепите несколько штук с внутренней стороны дверцы, чтобы повесить фен или щетку и сэкономить место на столе. Храните средства для волос поблизости для удобного доступа.
Если вашему туалетному столику не хватает места, используйте открытую зону под раковиной с помощью различных органайзеров. Они помогут хранить средства для ванны, туалетную бумагу или полотенца.
Наведите порядок в большом шкафу при помощи двухъярусной выдвижной полки. Узкая верхняя полка проходит мимо сантехники и оставляет место на нижнем уровне для высоких предметов. Подсветка на клейкой основе с батарейками позволит сделать видимым каждый уголок.
Аккуратно расставленные ящички на открытых полках обеспечивают легкий доступ к туалетными принадлежностями. Попробуйте снять дверцы или передние ящики, чтобы превратить шкаф в открытое хранилище.
Повесьте приклеивающиеся магнитную полоску для металлических предметов и контейнеры. Прикрепите к магниту инструменты для маникюра и заколки для волос. Используйте акриловые держатели для хранения различных лаков для ногтей и косметики.
Используйте лотки и разделители внутри выдвижных ящиков, чтобы содержать в порядке средства для ванной комнаты и косметику. Вы даже можете использовать различные контейнеры и подносы, чтобы держать под рукой предметы первой необходимости.
Неглубокие контейнеры позволяют держать туалетные принадлежности на виду, а этикетки улучшают организацию шкафа. Выстелите внутреннюю поверхность лотков нескользящей силиконовой или виниловой салфеткой, чтобы предметы не скользили.
Уберите громоздкое мусорное ведро, прикрепив его к дверце шкафа. Прикрепите крышку к внутренней стене так, чтобы мусорное ведро выдвигалось и открывалось вместе с дверцей шкафа.
При хранении мелких предметов внутри шкафов в ванной комнате лучше всего подходят корзинки. Недорогие контейнеры помогают упорядочить шкафы, скрывая предметы, которые вы не хотите выставлять на всеобщее обозрение. Простые этикетки, сделанные из бумажных бирок и бечевки, позволяют легко идентифицировать содержимое.
Используйте все пространство внутри шкафов для ванной комнаты, включая труднодоступные углы. Многоуровневые угловые полки создают дополнительное место для разных предметов, начиная от рулонов туалетной бумаги до косметических принадлежностей, которыми редко пользуются.
Если в вашем помещении недостаточно места для хранения, попробуйте установить отдельно стоящий шкаф. Заполните открытые полки часто используемыми предметами и принадлежностями, включая полотенца. В закрытые нижние ящики уберите средства, которые редко используются. Если в доме есть маленькие дети, нижний ярус стоит закрывать на ключ, чтобы они не добрались до бытовой химии.
Следует подумать об эффективной организации пространства, чтобы каждый раз не копаться в глубине шкафов в поисках необходимых принадлежностей. Для более удобного доступа установите выдвижной лоток внутри базового шкафа. Благодаря умному решению для хранения полезные предметы, включая чистящие средства, бумажные полотенца и аптечку первой помощи, будут в доступе на расстоянии вытянутой руки.
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